El último varapalo de Melanie Griffith: la dura enfermedad que padece su madre

Melanie Griffith es una de las actrices más conocidas del panorama estadunidense. Pero lo cierto es que su don en el mundo de la interpretación le viene de familia. Y es que su madre, Tippi Hedren fue uno de los rostros más populares de la década de los sesenta en la industria del cine. Su trayectoria alcanzó la máxima popularidad tras protagonizar la película Los Pájaros junto al actor Rod Taylor, con la que consiguió su primer Globo de Oro. Después, una larga lista de proyectos proyectos consiguieron que acaparara gran parte de la atención mediática, igual que lo hizo su relación con su primer marido, Peter Griffith.

Han pasado varias décadas desde entonces, y a sus 94 años, Tippi Hedren se encuentra viviendo una etapa muy complicada. De acuerdo con lo trascendido, la que fuera suegra de Antonio Banderas ha sido diagnosticada, hace algunos meses, con demencia.

Melanie Griffith y su madre, Tippi Hedren/ Gtres

Así lo ha anunciado Gustavo Egusquiza en la revista Magas de El Español tras entrevistar al que fue representante de la veterana actriz, el cual le confirmó el problema de salud que padecía: «Su agente me confirmó que no estaba disponible para hacer entrevistas porque sufre demencia y no es capaz de acordarse de su carrera», comenzaba a decir. El periodista proseguía indicando que está siendo una situación difícil tanto para ella como para su propia familia y que, por consiguiente, también era «devastador» para los miles de admiradores y fans que tiene. Cabe destacar que, hasta la fecha, el paradero y el estado de salud de la actriz está sumergido en un gran secretismo por parte de su círculo más allegado.

Las últimas fotografías trascendidas de Tippi Hedren fueron las publicadas por su propia hija en Instagram con motivo de la celebración de su cumpleaños el pasado mes de enero: «Ayer mamá cumplió 94 años. Siempre lista para una fiesta. Feliz cumpleaños mamá, Tippi», escribía junto a carrusel de imágenes divertidas de la fiesta del significativo día. En ellas, la actriz posa sonriente con un cotillón mientras prueba la tarta en la que ha soplado las velas.

Una vida de luces y sombras

Tippi Hedren/ Gtres

Más allá de su impecable carrera frente a los focos, lo cierto es que en la trastienda de los rodajes Tippi Hedren vivió episodios muy traumáticos junto a Alfred Hitchcock, el director de la película de Los pájaros al que acusó de acoso sexual. «Era sexual y perverso. Cuanto más me oponía, más agresivo se volvía. Sus exigencias eran horribles ya que había cosas que se suponía que tenía que hacer que yo rechazaba y le dije que rescindiera mi contrato. Me contestó que no podía porque tenía que cuidar una hija y mis padres se estaban haciendo mayores», escribió en su biografía.