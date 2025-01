Los duques de Sussex han empezado el año con una triste noticia. Meghan Markle ha anunciado a través de las redes sociales la muerte de una de sus mascotas, Guy, que la ha acompañado durante los últimos años. Una dura pérdida para la esposa del príncipe Harry, que no ha dudado en compartir unas emotivas palabras dedicadas a su perro junto a un vídeo con imágenes inéditas y privadas de su vida.

La nuera del rey Carlos III inauguró hace apenas unos días su nuevo perfil oficial y tras compartir los detalles de su próximo proyecto junto a Netflix (una docuserie de estilo de vida), ahora ha publicado un vídeo anunciando la triste noticia de la muerte de Guy.

«En recuerdo de Guy», ha escrito la duquesa de Sussex como encabezado a un extenso texto en el que ha recordado cómo el perro llegó a su vida y cómo la ha acompañado en los últimos años. «En 2015, adopté un beagle en un refugio de perros en Canadá. Había estado en un refugio de animales sacrificados en Kentucky y le habían dado unos días de vida. Lo adopté… y me enamoré», ha comenzado diciendo Meghan Markle.

Guy ha estado acompañando a la duquesa de Sussex los últimos 10 años y ha sido para ella un compañero fiel e inseparable. La esposa del príncipe Harry ha explicado que Guy ha estado a su lado en los momentos más importantes de su vida, desde que era una de las intérpretes de la serie Suits hasta cuando se mudó al Reino Unido para empezar una nueva etapa dentro de la familia real: «Estuvo conmigo siempre. En la tranquilidad y la calma, en el caos, en el consuelo».

Meghan y Harry con Guy. (Foto: Redes sociales).

Meghan ha contado también que justo antes de instalarse en Londres Guy sufrió un accidente grave por el que tuvo que ser sometido a varias intervenciones. Fue un gran susto para la duquesa de Sussex, que se volcó en los cuidados hacia su mascota. Los médicos le dijeron que no podría volver a caminar, pero él consiguió recuperarse. Harry y ella iban por la noche en secreto a la clínica para ver cómo avanzaba y estar con él. Así estuvieron varios meses hasta que Guy pudo volver a casa. «Siempre estaré agradecida a Noel y a su equipo, el equipo del Queen West Animal Hospital. Gracias por quererle y cuidarle tanto», ha escrito la duquesa.

Meghan Markle con Guy. (Foto: Redes sociales).

Aunque Guy es el protagonista del vídeo, el clip nos ha permitido ver imágenes inéditas de los hijos de la pareja, los príncipes Archie y Lilibet, a los que apenas tenemos oportunidad de ver y escuchar porque Meghan y Harry protegen al máximo su privacidad. En el vídeo se muestra a Archie paseando con Guy y también hay alguna imagen de Lilibet Diana y de los dos llamando al perrito.

El príncipe Harry con Guy. (Foto: Redes sociales).

La mascota aparecerá en la docuserie de la duquesa de Sussex que se estrena en los próximos días, por lo que los espectadores podrán ver más detalles de cómo era su día a día: «Espero que lleguéis a entender por qué estoy tan destrozada por su pérdida. Creo que es posible que también os enamoréis un poco de él. He llorado demasiadas lágrimas como para contarlas: el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la absurda esperanza de que el agua haga que de alguna manera no las sientas, o que finjas que no están ahí. Pero están ahí. Y eso también está bien», ha sentenciado la duquesa, que se ha despedido con un agradecimiento a Guy. «Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy. Llenaste mi vida de una forma que nunca podrás saber».