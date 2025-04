Meghan Markle explica por qué se siente la persona más feliz del mundo

Los últimos meses están siendo muy intensos para los duques de Sussex, sobre todo, para Meghan Markle. La esposa del príncipe Harry empezó el año volviendo a las redes sociales y centrada en sus nuevos proyectos. Frente al hermetismo que ha caracterizado a la pareja a lo largo de los años, ahora han comenzado una nueva etapa en la que la ex actriz comparte personalmente detalles de su día a día. Su nuevo podcast, su firma de estilo de vida y su docuserie en Netflix han supuesto un soplo de aire fresco para la norteamericana, mientras que Harry vive un momento más delicado, en medio de su pelea judicial por su protección en el Reino Unido y las tensiones con su familia.

En este contexto, los duques de Sussex acaban de hacer un viaje a Nueva York. A pesar de que Harry y Meghan residen en California, sus visitas a la Gran Manzana para compromisos puntuales son bastante recurrentes. En esta ocasión, la pareja ha visitado la ciudad de los rascacielos para asistir a una conferencia en la que ha intervenido la nuera del rey Carlos III.

Meghan Markle y Harry juntos en Nueva York. (Foto: Gtres)

Vestida con un elegante traje de chaqueta y pantalón de la firma Ralph Lauren en color tostado, Meghan Markle se ha mostrado encantada de encontrarse allí y de hablar de su podcast: Confessions of a Female Founder.

La esposa del príncipe Harry aprovechó el título de su programa para hacer algunas confesiones personales, según le preguntó la presentadora del evento. Meghan Markle reveló que está en uno de sus mejores momentos: «Confieso que hoy puedo decir con total tranquilidad que estoy en una etapa muy feliz», ha dicho la duquesa de Sussex. Meghan Markle ha explicado que tener el apoyo de su marido y el cariño de sus hijos hacen que se sienta muy dichosa: «Nunca imaginé que me sentiría tan feliz y agradecida, de verdad que sí, ha sentenciado.

Meghan Markle en Nueva York. (Foto: Gtres)

En su intervención, Markle también habló sobre la conciliación y desveló algunos detalles relacionados con sus hijos. Por ejemplo, contó que a su hijo mayor, Archie Harrison, estaba a punto de caérsele su primer diente y esperaba poder estar de vuelta en casa para entonces.

Asimismo, la duquesa de Sussex ha explicado que los escenarios de su programa en Netflix no son los de su residencia de Montecito. «En el programa somos un equipo de 80 personas», ha contado Meghan, que pidió a la plataforma escenarios alternativos para garantizar la tranquilidad de su familia. «Mis hijos vienen a dormir la siesta. 80 personas en la cocina no es el recuerdo de infancia que me gustaría que tuvieran», ha comentado.

En los últimos meses han sido varias las ocasiones en las que Meghan Markle ha visitado la Gran Manzana, tanto en solitario como con el príncipe Harry. Por ejemplo, estuvo a principios del mes de marzo, cuando tuvo la oportunidad de compartir un rato con sus seguidores de siempre, justo antes del estreno de su programa en Netflix.