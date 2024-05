Máximo Huerta, ingresado de urgencia por una diverticulitis severa

El escritor y presentador de televisión Máximo Huerta, ha sido ingresado en el hospital este miércoles, día 30 de mayo, debido a una diverticulitis severa. Una afección que se presenta cuando se forman pequeñas bolsas o sacos, conocidas como divertículos, que sobresalen a través de puntos débiles en la pared del colon. Ha sido él mismo quien ha comunicado la fatal noticia a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de trescientos mil seguidores, con una imagen en la que muestra la pulsera identificativa que generalmente se coloca a los pacientes en la muñeca.

«Queridos lectores, me veo obligado a cancelar todos los compromisos de este fin de semana: Zaragoza y Feria del Libro de Madrid», ha comenzado diciendo. «He vuelto a ingresar por urgencias en el hospital por una diverticulitis aguda de colon, de la que ahora mismo me recupero en casa, y me han aconsejado no viajar. Lamento mucho todo el trastorno que pueda ocasionar, pero la salud está por encima de todo. Confío estar el próximo fin de semana. Gracias y un abrazo», ha añadido.

Stories de Instagram de MáximoHuerta. (Foto: Redes Sociales)

Máximo Huerta iba a abrir la programación del Kiosko de las Letras en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza en la mañana de este sábado 1 de junio, poco después de la inauguración de la Feria y el discurso de su pregonera, Ana Santos. Asimismo, el escritor, que acaba de presentar París despertaba tarde, tenía previsto hasta tres encuentros en la Feria del Libro de Madrid que se celebrará desde este viernes día 31 de mayo y hasta el próximo 16 de junio, de nuevo en el Parque del Retiro, bajo el lema Entrena tu mente, lee tu cuerpo. La Feria del Libro de Madrid de este año se inspira en el espíritu olímpico y cuenta con 359 casetas distribuidas a lo largo del Paseo de Coches, que pertenecen a diferentes distribuidoras, organismos oficiales, librerías generales, librerías especializadas y editoriales.

Los problemas de salud de Máximo Huerta

Esta no es la primera vez que Máximo Huerta copa titulares en la crónica social de nuestro país por su estado de salud. En 2021, sin ir más lejos, el escritor se enfrentó a esta misma condición, cuyos principales síntomas son, en propias palabras de los expertos, hinchazón, estreñimiento o diarrea y calambres o dolor en la parte inferior del abdomen. Máximo tuvo que ser igualmente hospitalizado y pasar un período de recuperación. En aquella ocasión, comentó sobre el dolor y la necesidad de antibióticos para su tratamiento.

Máximo Huerta, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Y eso no es todo. El escritor ha lidiado previamente con otros problemas de salud, incluyendo dificultades respiratorias desde su niñez. En 2022, Huerta ingresó en el hospital debido a una severa complicación respiratoria que requirió de varios días de reposo. «Tengo problemas respiratorios desde niño, la edad lo agrava, y desde el día 23 de septiembre ando mal. Realmente mal. La tos fue convirtiéndose en una bronquitis, un ingreso, mucho broncoespasmo y, lo peor, falta de oxígeno en sangre», aseguró entonces tras recibir el alta.