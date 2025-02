El 28 de octubre de 2023, el mundo del entretenimiento se estremeció con la noticia del fallecimiento de Matthew Perry, reconocido por su papel como Chandler Bing en la exitosa serie Friends. El actor, de 54 años, fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. La autopsia reveló que la causa principal de su muerte fue una sobredosis de ketamina, que provocó un ahogamiento accidental.

Recientemente, el documental Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, disponible en la plataforma Peacockha, ha arrojado nueva luz sobre lo que precedió a la trágica muerte del actor. Según esta producción, en los tres días anteriores a su muerte, Perry recibió 27 inyecciones de ketamina. Estas dosis fueron administradas por su asistente personal, Kenneth Iwamasa, bajo la supervisión de los médicos Salvador Plasencia y Mark Chávez. Además, se señala la participación de Jasveen Sangha, conocida en los círculos de Hollywood como la Reina de la Ketamina, quien supuestamente suministró la sustancia al actor.

Matthew Perry en un photocall en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

La ketamina, cabe destacar, es un anestésico general que, en dosis controladas, se utiliza en entornos médicos para inducir y mantener la anestesia. Sin embargo, su uso indebido puede provocar efectos adversos significativos, incluyendo alucinaciones, desorientación y, en casos extremos, la muerte. En los últimos años, la ketamina también ha sido empleada en tratamientos experimentales para la depresión resistente, aunque siempre bajo estricta supervisión médica.

La investigación posterior a la muerte de Perry ha llevado a la imputación de cinco personas: los doctores Plasencia y Chávez, su asistente Iwamasa, Erik Fleming y Jasveen Sangha. Según los informes, Iwamasa y Fleming colaboraron con los médicos para obtener grandes cantidades de ketamina destinadas al actor. Mensajes de texto recuperados entre los implicados revelan una aparente explotación financiera de la adicción de Perry, con comentarios como: «Me pregunto cuánto pagará este idiota». En el ámbito legal, Iwamasa, Fleming y Chávez han aceptado su culpabilidad y están a la espera de sentencia. Por otro lado, Plasencia y Sangha han declarado su inocencia y enfrentarán juicio el próximo mes de marzo.

Matthew Perry por las calles de Londres. (Foto: Gtres)

El día de su fallecimiento, Perry solicitó a Iwamasa varias inyecciones de ketamina. La última dosis fue administrada alrededor de las 13:25 horas. Poco después, Iwamasa encontró al actor inconsciente en el jacuzzi. Además de la ketamina, se encontraron otras sustancias en su organismo, y se determinó que Perry padecía una enfermedad cardíaca que pudo haber contribuido a su muerte. La vida de Matthew Perry estuvo marcada por una lucha constante contra la adicción. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse sobrio, incluyendo múltiples ingresos en centros de rehabilitación, sus demonios personales finalmente lo alcanzaron. En 2022, el actor publicó sus memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, donde narró sus batallas personales con la adicción y su paso por Hollywood.

Además de su icónico papel como Chandler Bing, Perry participó en series como Growing Pains y Beverly Hills, 90210. Tras su éxito en la comedia de NBC, protagonizó otras producciones televisivas como Studio 60 on the Sunset Strip y The Odd Couple, además de actuar en películas como The Whole Nine Yards y 17 Again.