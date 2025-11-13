Matías Dumont, marido de Raquel Sánchez Silva, autor del aplaudido anuncio de la lotería de Navidad

Matías Dumont, el marido de Raquel Sánchez Silva, siempre ha procurado mantenerse en un discreto segundo plano. Tanto es así, que muy pocos sabrán que él es el director creativo de uno de los anuncios de la lotería de Navidad más emotivos y recordados. La campaña publicitaria de 2023, titulada «Un sorteo que nos toca a todos», buscaba transmitir la idea de que la lotería es un evento que une a España.

En el anuncio en cuestión podemos ver a Bea, la protagonista del corto, despertándose un 21 de diciembre y a pocas horas de poder adquirir de décimo que puede cambiar su vida. Sumida en el caos diario, la joven vuelve agotada a su casa y se da cuenta de que se le ha olvidado lo más importante: comprar la lotería. En ese momento, se le ilumina la pantalla del móvil y recibe una llamada de su padre. Él le pregunta por la lotería y ella responde molesta: «No, no lo he comprado, se me ha olvidado». Completamente frustrada, en ese momento Bea pide un deseo. «¿Por qué no me dejáis en paz? Ojalá desapareciera todo el mundo», sentencia en voz alta.

Matías Dumont y Raquel Sánchez Silva. (Foto: Gtres)

El anuncio de lotería que lo cambió todo

Dicho y hecho. A la mañana siguiente, casi por arte de magia, Bea se despierta completamente sola en medio de Madrid y descubre que tiene toda la ciudad a su disposición. La joven se pasea por Gran Vía, Banco de España, el cine, los supermercados, el metro… todo parece perfecto, hasta que decide llamar a su padre para hablar con él. Sin embargo, nadie responde al otro lado de la línea. Decidida a ir a buscarlo a su casa, la joven pasa por al lado de una Administración de Lotería, donde por fin puede llevarse ese décimo que tanto anhelaba sin colas ni gente.

Captura del anuncio de la lotería de Navidad de 2023. (RTVE)

Sin embargo, cuando llega a casa de su padre, se da cuenta de que él ya no está y abatida deja el décimo encima de la mesa de la cocina. En ese momento, cae en la cuenta de que no tiene con quien compartirlo. Por suerte, tan solo se trataba de un mal sueño, y el día 22 todo vuelve a la normalidad. Bea se despierta con el sonido de los niños de San Idelfonso cantando los números de la suerte y encuentra a su padre en la cocina. Inmediatamente, le pide perdón por su comportamiento entre lágrimas. Ahí, le cuenta que finalmente sí consiguió el décimo. «¿El décimo? El décimo es para esto, para estar juntos», le dice su padre dando lugar a uno de los anuncios más emotivos y aplaudidos de la lotería de Navidad.

Captura del anuncio de la lotería de Navidad de 2023. (RTVE)

La historia de amor de Matías Dumont y Raquel Sánchez Silva

Matías Dumont y Raquel Sánchez Silva se conocieron en 2014, unos meses después del fallecimiento del marido de la presentadora, Mario Biondo. Pronto aparecieron sus primeras imágenes juntos, dando lugar a una bonita historia de amor que ya dura más de una década. Pese a ello, el productor de cine y televisión siempre ha procurado mantenerse al margen del foco mediático.

Matías Dumont y Raquel Sánchez Silva. (Foto: Gtres)

Es más, en Instagram cuenta con poco más de 4000 seguidores y sus publicaciones son escasas. Apenas un año después de haber comenzando su relación, en 2015, llegaban al mundo sus dos hijos: los mellizos Mateo y Bruno.

En las contadas ocasiones que Dumont ha hablado con los medios, ha sido para deshacerse en halagos hacia su mujer. De hecho, aseguró que «haberle tirado los trastos a su chica» había sido de las mejores cosas que había hecho en la vida, ya que era una mujer estupenda.