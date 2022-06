Marta Riesco ha vuelto a la carga. Ha sido durante este mismo mediodía cuando la periodista ha paralizado las redes sociales al hacer público un storie en el que dejaba entrever que había dado comienzo a una autobiografía bajo el nombre Sin miedo. Una declaración de intenciones en toda regla con la que la comunicadora estaría dispuesta a poner fin a algunos rumores que han girado en torno a ella durante los últimos meses y a raíz de su relación con Antonio David Flores.

Teniendo en cuenta esta nueva iniciativa, LOOK se ha puesto en contacto con fuentes cercanas a la reportera de El Programa de Ana Rosa que nos confirman que ha puesto en marcha su nuevo y primer libro: “Va a hablar de todo. Está todo un poco en el aire, porque primero va a escribirlo y después dará algunos pasos. Pero su idea es hablar de absolutamente de todo, no va a quedarse a medias. De todo lo que le ha llevado hasta ser quien es”, comenzaban explicando, para después entrar en detalles sobre si en esta obra tendrá cabida su actual relación con Telecinco, la cual, según ellos, sigue siendo tan buena como el primer día: “Sigue trabajando con su productora, con su cadena. Todo lo que se ha contado no es cierto, sigue estando en la misma situación que antes”.

Y es que, al parecer, ningún miembro de Mediaset le ha denegado el acceso a las instalaciones de la empresa en Fuencarral: “Por los acontecimientos que han pasado, ha sido ella la que ha pedido una serie de cosas para estar más cómoda porque la situación era insostenible. Hay cosas que no se podían permitir. Ella quería estar con su trabajo como siempre, como desde hace 5 años, entonces ha habido algunos cambios porque ella ha decidido que hay cosas que no puede hablar en estos momentos, y antes de hacerlo tiene que respetar unos tiempos”, aseguraban, dejando así entrever que, cuando esos tiempos se cumplan, Marta hablará largo y tendido sobre todo lo que tiene relación con ella para poner fin a los rumores: “Se han dicho muchas tonterías, le gustaría aclarar todo lo que ha ido pasando, porque nadie sabe las historias que han ocurrido y le gustaría plasmarlas en un libro, sin censuras y con total libertad”, zanjaban.

Con respecto al as de la manga al que hacía alusión durante su disputa con Rocío Carrasco por una supuesta llamada, también con Luis Pliego, los allegados a Marta Riesco también han comentado: “Va a hablar sobre absolutamente todos los temas de los que no ha podido hablar y las historias que nadie sabe. Todo el mundo ha hablado y ha tenido su oportunidad, y ella también quiere contar su historia para que la gente sepa lo que ha ocurrido, porque por no contar cosas o por estar callada, significa que algo no ha ocurrido”, declaraban, contundentes y aclarando que este retiro mediático no tiene nada que ver con una falta de argumentos por parte de la actual pareja de Antonio David Flores.

En definitiva, el principal objetivo de Marta con esta publicación sería el de “defenderse y explicarse, porque se ha dibujado una imagen que no es”. Para ello, “contará todo lo que ha ocurrido y lo que ha pasado, demostrando que nunca ha mentido” y también “ayudando a muchas personas que puedan estar pasándolo mal por haberse enamorado de alguien”. No obstante, aún quedan unos meses para ver este libro llenando estanterías, ya que es un proyecto que está “tomando con calma”: “Va a intentar ponerse en verano para tenerlo en un plazo que ronda los seis meses”. Eso sí, contando con el apoyo de Antonio David Flores en esta nueva andadura literaria.