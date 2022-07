Marta Pombo, Lidia Torrent y Violeta: tres looks de embarazada perfectos para cualquier evento

El verano no da tregua en Madrid. Las altas temperaturas se han apoderado de los termómetros y salir a la calle es todo un desafío. Eso no ha sido un hándicap para tres de las mujeres cuya época estival está siendo inolvidable por estar esperando un bebé. Será la última que pasen antes de ver la cara a su recién nacido. Hablamos de Lidia Torrent, Marta Pombo y Violeta Mangriñán. Este trío de mujeres ha sido el gran protagonista de uno de los eventos más esperados de la semana en la capital, en el que han dado titulares y una exhibición de estilo premamá.

Todas ellas han participado en una fiesta organizada por Amazon para celebrar el Prime Day. Su presencia ha generado una gran expectación puesto que las tres están esperando su primer hijo. Un debut en la maternidad sobre el que se les ha preguntado y que cómo no han contestado.

Esta era también una buena ocasión para ver su exhibición de armario y cada una ha puesto en liza un look acorde a su estilo. Lidia Torrent estaba espectacular con un vestido con cinturón que combinaba estampado leopardo con paisley. La hija de Elsa Anka se encuentra ya en la cuenta atrás para el nacimiento de su pequeña, que se llamará como su abuela. En una entrevista con la agencia de prensa Gtres confesó que sufre ciertas molestias: “estoy en un momento de ardores y acidez, pero por el resto súper bien. Con energía, el cuerpo me responde, tira conmigo”. Pero son ligeros problemas que para ella son toda una bendición: “da unas patadas de locos. Digo que es buena, pero ya veremos cuando nazca. A mí me encanta sentirla. Así, todas las patadas que me dé bienvenidas sean”. Será en octubre cuando llegue al mundo, pero ella está ya impaciente por ver la carita a su hija, fruto de su unión con el exfutbolista Jaime Astrain.

Marta Pombo también vive un verano especial. En su caso, ha conseguido agotar un look firmado por Zara. Se trataba de un dos piezas compuesto por un pantalón palazzo de canalé combinado con una blusa de hombros, cuello perkins también de canalé y detalle de abertura frontal. Del mismo modo que Lidia, la hermana de María Pombo espera su retoño para octubre. Actualmente está disfrutando de una de las etapas más felices de su vida, sobre todo después de haberse mudado a una nueva casa junto al padre de su pequeña y si bien no terminará hasta septiembre de acondicionarla, está feliz. Sobre el embarazo dijo que todo le va “fenomenal, ahora que empiezo a notarla aún más contenta, porque saber que está ahí es una alegría”, dijo a Gtres y añadió: “Tengo unas ganas que me muero por verla la carita”. A ella le encantaría tener 3 hijos y lo de la boda va a esperar, pues antes tiene que nacer la pequeña Matilda: “ya iremos viendo”. Como influencer que es, le preguntaron por Victoria Federica y su ascenso mediático: “A mí me está encantando, porque creo que está acercando a los jóvenes la imagen de la Casa Real. Lo está haciendo lo mejor que puede”.

La que más avanzado tiene su embarazo de las tres es Violeta Mangriñán. La cuenta atrás para dar a luz ya ha comenzado y asegura que lleva mal tanto calor: “Los tres primeros meses fueron duros y el resto bien” y añadió: “la niña se mueve bastante”. Pronto tendrá en brazos a su primer hijo, que nacerá de su amor con Fabio, a quien conoció en Supervivientes. La influencer escogió un vestido de punto y lentejuelas de Zara que combinó con alpargatas blancas de cuña.