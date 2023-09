Mariló Montero tiene un bonito gesto con Francisco Rivera en un día clave para su familia

El mítico torero y empresario Francisco Rivera está en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Se ha celebrado la corrida de la Goyesca, uno de los eventos más importantes para la familia Rivera. La primera corrida tuvo lugar en 1954 gracias a Cayetano Ordóñez y tres años más tarde participó Antonio Ordóñez, padre de la queridísima Carmina Ordóñez. Como no podía ser de otra forma, este año Francisco Rivera ha contado con un rostro muy destacado para arrancar la nueva temporada: con la presentadora y periodista Mariló Montero. Esta última ha tenido un gesto muy emocionante con Fran, un gesto relacionado con su madre.

Mariló Montero ha ejercido de pregonera en la Goyesca, una de las corridas más señaladas para los amantes de los toros. Ha reproducido un discurso muy especial dedicado a todas las mujeres y no se ha olvidado de Carmen Ordóñez, conocida en la prensa del corazón como «la Divina». La periodista también ha recordado las hazañas que los grandes toreros han vivido en los ruedos, así como los comentarios despectivos que han sufrido algunos por desarrollar su actividad profesional.

Marilo Montero en la Goyesca / GTRES

Como cada mes de septiembre, Ronda se ha preparado para recibir una nueva edición de la Goyesca. Francisco Rivera lleva 25 años al frente de este evento y siempre lo prepara con la misma ilusión. Mariló Montero ha tenido la misión de pronunciar el Pregón Taurino de la Goyesca en el Convento de Santo Domingo.

Las emotivas palabras de Mariló Montero

Mariló Montero ha reivindicado el papel de la mujer en el mundo del toro. Ha puesto de manifiesto la importancia que ha tenido el sector femenino en este arte, no solo por aquellas que se han lanzado a los ruedos, también ha destacado el peso que jugaron algunas celebridades, como por ejemplo Carmen Ordóñez.

Para hablar con tanta profundidad ha hecho una intenta labor de investigación, por eso sus palabras están cargadas de significado. Según ha contado, las mujeres que quisieron dedicar su vida a la tauromaquia contaron con un enemigo muy fuerte: la censura. Por eso fue tan importante el papel que jugó Carmen Ordóñez, una celebridad que siempre se caracterizó por la libertad y daba mucha visibilidad a la tauromaquia.

La presentadora pone en valor el trabajo de Francisco Rivera

El torero Francisco Rivera Ordoñez durante la Romeria del Rocio / Gtres

La exmujer de Carlos Herrera no ha hecho excepciones y ha hablado de todas las mujeres que de una forma u otra están relacionadas con los toros: enfermeras, aficionadas, madres y esposas de toreros, ganaderas y un extenso etcétera. Es ahí cuando se ha acordado de Carmen Ordóñez, madre de Francisco Rivera. «Ha sido hija de torero y mujer de torero. Y que tu hijo sea torero es lo más terrible que puede vivir una madre», ha dicho exactamente.

La Goyesca es un evento muy importante para la familia Rivera y Francisco ha organizado el evento con mucha dedicación, por eso la presentadora no ha dejado pasar la oportunidad de aplaudir su labor. «El trabajo que él ha hecho, con el equipo que consigue la Goyesca cada año tiene que lidiar con cosas muy afiladas como son los trámites administrativos, y cuando estas creando arte, atrayendo turismo, generando afición, moviendo economía, no siempre se lo ponen fácil. Tiene mucho mérito, que no se rinda nunca porque fíjate, esta toda España hablando de Ronda este fin de semana».