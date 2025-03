María Pombo está pasando una semana complicada. Sus últimas 72 horas no han sido para nada como esperaba. Lo que parecía que iban a ser unos días en Londres se ha tornado en una pesadilla. La influencer llevaba tiempo preparando sus outfits y maletas con la mala suerte de que ha perdido su equipaje. «Desde el martes haciendo mi maletita. Por no hablar de la pasta que me he dejado hoy rehaciendo mi neceser de maquillaje que ya tengo en una maleta perdida por Europa», ha escrito en sus historias de Instagram junto a una captura de pantalla de su galería de imágenes. En ella se pueden ver todas las fotos que se hizo María con los diferentes looks que iba a lucir estos días.

«Tercer día sin maleta y mañana a primera hora ya me voy, ¿volverá conmigo? ¿Se quedará en Londres? Nadie sabe», ha escrito en su última historia. «Me lo he intentado tomar de la mejor de las maneras, pero me parece increíble que una aerolínea pueda dejarte tantos días sin tus pertenencias y lo peor, sin una solución clara. Ya no es solo no tener mis cosas, sino el desgaste de pelear por recuperarlas hablando con personas que parecen máquinas con un guion», ha continuado escribiendo sobre una foto del plano del aeropuerto.

María Pombo. (Foto:Instagram)

María ha seguido explicando que «si para mí ya es desesperante, ¿Qué pasa con una persona mayor? ¿O con alguien que lleva medicación o algo realmente importante en su maleta? ¿O quién no puede permitirse reemplazar lo esencial?». Lo ha escrito visiblemente indignada ante la situación que está viviendo. Además, ha seguido manifestando que «más allá de todo, son mis cosas y tengo derecho a tenerlas conmigo, como cualquier pasajero que confía en una aerolínea y en su gestión. Siempre viajo con AirTag, pero después de esto, tengo aún más claro que es imprescindible», ha concluido.

María Pombo. (Foto:Instagram)

Esta publicación no es la primera que realiza desde tierras británicas, sino que ha ido compartiendo con sus seguidores su viaje, el cual se ha convertido en una auténtica aventura. La joven subía dos fotos con una mascarilla facial asegurando que «camino a robarle todo el skincare a mi amiga vestida igual que ayer». En sus palabras se puede entrever que este no está siendo el periplo que esperaba. Ella misma se ha referido a lo ocurrido en el aeropuerto londinense. Un fuego en la terminal obligó a cancelar 1.300 vuelos, a lo que María se ha preguntado: «¿algo más?».

María Pombo. (Foto:Instagram)

A modo de intentar mejorar estas desdichadas jornadas, en Londres ha visitado la tienda de juguetes más grande del mundo, Hamleys, y ha vuelto a sentirse como una niña. Aunque los niños que seguro estarán muy felices serán los suyos, Martín y Vega, que recibirán a su madre cargada de regalos para ellos.

María Pombo. (Foto:Instagram)

La que también se ha hecho algún regalo es María, más por necesidad que por gusto. La mujer de Pablo Castellano no ha soportado tener que ir todos los días con la misma ropa y se ha aventurado a ir de compras por el Reino Unido. Esto tampoco ha salido como esperaba. María ha reconocido que acudió a una tienda de Zara y que le «costó mucho encontrar algo que le gustase» entre sus pasillos. Tras vueltas y vueltas por el establecimiento, ha hecho sus adquisiciones y, por medio de un vídeo, las ha mostrado a sus seguidores.

María Pombo. (Foto:Instagram)

«Nos vamos a cenar y obviamente no iba a ir vestida como llevo vistiendo las últimas 48 horas de mi vida, porque ya no da para más», ha comenzado diciendo en la grabación. «Me he comprado este top», ha dicho mientras dejaba ver una camiseta de tirantes, ajustada y fruncida en la cintura en tono marrón. La ha combinado con unos pantalones vaqueros en gris. En una segunda historia de Instagram ha enseñado otra prenda superior que ha adquirido, esta de escote halter en todo blanco.

María Pombo. (Foto:Instagram)

«Este me ha parecido más mono, pero con gris me da más pereza», ha confesado enseñando su otra opción de estilismo para esa noche. María ha reconocido que «con la gente que había era imposible probarse algo», antes de tener un incidente en el baño donde se estaba grabando. A la vez que estaba mostrando los zapatos marrones destalonados que se había comprado, se le ha caído todo lo que tenía puesto sobre el lavabo, mojándose. «Todo mal, se me acaba de empapar», ha dicho notablemente molesta, añadiendo también un «voy a respirar» y, divertida, ha repetido hasta en tres ocasiones un «me relajo».

María Pombo. (Foto:Instagram)

Una relajación que, con la ausencia de nuevas noticias sobre el paradero de su maleta y a pocas horas de regresar a casa, no termina de lograr. María sigue en Londres sin maleta en su tercer día en el Reino Unido. ¿Volverá a España con las manos vacías o logrará volver con todo lo que partió? Lejos de darlo todo por perdido, María ha tirado de optimismo y ha asegurado que «soy una chica con suerte». «Tengo tarifa plana de Dios (aunque está fuera de cobertura)», ha concluido con la naturalidad y humor que la caracterizan.