María Pombo vive uno de sus momentos más felices. La influencer celebra su primer aniversario de boda junto al empresario Pablo Castellano y hace unos días revelaba que estaba embarazada de su primer hijo. Sin embargo, tras varias semanas de incertidumbre, acaba de confirmar la más complicada de las noticias.

La joven de 25 años padece esclerosis múltiple. Hace unas semanas, la influencer compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que explicaba que se había sometido a una serie de pruebas después de varios días con hormigueos y un fuerte dolor de cabeza. En un primer momento le habían confirmado que padecía mielitis, una inflamación de la médula, pero esto podía ser la antesala de la esclerosis múltiple, como así ha sido. Una complicada enfermedad con la que María está muy familiarizada, ya que la padece su madre.

“Los resultados de las pruebas no han ido como yo esperaba, pero en realidad sí que me lo esperaba”, ha comenzado diciendo la joven en un storie en Instagram. “Efectivamente, tengo esclerosis múltiple”. A pesar del diagnóstico, María se ha mostrado muy optimista, como ya viene haciendo en las diversas publicaciones en su perfil de la conocida red. “Me empiezo a tratar la semana que viene, con un tratamiento que es compatible con el bebé, que no le hace año. Y ya cuando dé a luz veremos otras opciones. Estoy súper positiva, tengo una razón muy grande por la que ser muy feliz”, ha declarado.

Las últimas semanas han sido muy intensas para la influencer. Además de la incertidumbre por los resultados de las pruebas médicas, María Pombo se acaba de mudar a una nueva casa junto a su marido, Pablo Castellano, con todo el nerviosismo que este tipo de procesos suponen, a lo que se suma el confinamiento decretado por el Gobierno. Sin embargo, la influencer se muestra muy optimista de cara al futuro: “a veces las ilusiones ganan al peso de las piedras”, ha dicho.