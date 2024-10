María Dolores de Cospedal e Ignacio López de Hierro rompen su matrimonio tras quince años juntos

María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular y ex presidenta de Castilla-La Mancha, y su marido, Ignacio López del Hierro, han decidido terminar con su matrimonio tras quince años juntos. Así lo ha confirmado ella misma a un conocido medio de nuestro país, asegurando que las «desavenencias de la convivencia» han sido el motivo principal por el que han decidido tomar caminos por separado.

La pareja se casó en el año 2009 en una boda civil celebrada en el Cigarral de las Mercedes, una finca de más de cinco hectáreas de superficie ubicada en una de las mejores zonas de Toledo. La elección del escenario de su boda no fue aleatoria, y es que mientras que Ignacio fue gobernador civil de Toledo en 1979 (nombre por Adolfo Suárez), María Dolores era presidenta, por aquel, entonces del Partido Popular en Castilla La Mancha. Ambos habían estado casados anteriormente y aunque la política consiguió la nulidad eclesiástica de su otro compromiso, López del Hierro no la obtuvo, por lo que no pudieron sellar su amor en una ceremonia religiosa por la Iglesia.

Maria Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque trataron de que fuera un enlace discreto, un total de 150 invitados acompañaron a la pareja en su gran día, entre los que destacaban grandes rostros conocidos del ámbito de la política de aquellos años como Mariano Rajoy, Miguel Arias Cañete, Manuel Gutiérrez, Arturo García-Rizón o Ana Guarinos, entre otros muchos.

La política María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro durante la boda de Javier Maroto y Josema Rodríguez en Vitoria. (Foto: Gtres)

Y es que María Dolores de Cospedal tenía un importante cargo en el partido político mencionado. Dos años después de su boda, en 2011, fue nombrada como presidenta de Junta de Comunidades, un cargo que ocupó hasta las elecciones autonómicas de 2015. En la actualidad, está centrada en su carrera como abogada. Por otro lado, ha fundado recientemente el Instituto de Liderazgo Político, un centro educativo privado e independiente cuyo objetivo es formar a dirigentes políticos de alto nivel en España.

La política María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro en una tienda de Madrid. (Foto: Gtres)

A pesar de su intachable carrera, María Dolores de Cospedal siempre ha intentado salvaguardar su faceta privada bajo los hilos herméticos. Es por ello por lo que, para evitar especulaciones, ha decidido confirmar a El Confidencial, medio encargado de sacar a luz la noticia, que su matrimonio con Ignacio López del Hierro ha llegado a su fin. «Efectivamente, me he separado. No hay ninguna historia más allá de las desavenencias en la convivencia. Me gustaría dejar claro esto. Yo sigo trabajando y mucho», sentenciaba.