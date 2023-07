Sin duda, nos encontramos en una de la temporadas más deseadas por todos, el verano. Viajes, playa, planes y momentos únicos, como el que ha querido compartir María del Monte en su perfil de Instagram. La tonadillera, que siempre hace gala de su habitual discreción, de vez en cuando, publica alguna que otra píldora de su vida. Ahora, ha posteado un álbum inédito de sus vacaciones con su pareja, Inmaculada Casal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Del Monte Oficial (@mariadelmonte_oficial)

El destino no podía ser otro. Ibiza, cónclave VIP desde que el verano da el pistoletazo de salida el 21 de junio. Hasta allí se desplazan numerosos rostros conocidos tanto del panorama nacional como de fuera de nuestras fronteras. «¡Gracias a la vida por este regalo! Inolvidables días en Ibiza, amenazamos con volver 😂gracias @vanesells @integrayacht y a toda la familia que tenemos ahí que nos tratáis como a reinas. Lo que nos hemos reído, no nos lo quita nadie», ha comenzado diciendo en un escrito. «Momentos que perdurarán en el recuerdo, siempre. Puestas de sol imposibles de describir, amor a raudales y paz infinita.Gracias @elparraartista por tu buena música (eso nunca debe faltar) y @leivaoficial_ por tu gran acústico. ¡Besos para [email protected] y nos vemos pronto! Ahora a seguir trabajando», ha finalizado, compartiendo, además, una serie de fotografías de lo más especiales que pertenecen a sus inolvidables días de desconexión.

María del Monte e Inmaculada Casal de vacaciones / Redes sociales

En la imagen principal aparece la pareja montada en un barco disfrutando de una divertida jornada en alta mar, recorriendo las idílicas calas de la isla pitiusa, pero sobre todo, creando recuerdos únicos para su blindada historia de amor. No ha podido faltar en esta escapada una romántica cena teniendo como telón de fondo un impresionante atardecer. Miradas y complicidad a raudales es lo que transmiten María del Monte e Inmaculada Casal en este álbum que han querido compartir con sus seguidores. Y, aunque, ahora, toca volver a la rutina, ya están preparando su próximo destino.

María del Monte e Inmaculada Casal de vacaciones / Redes sociales

María del Monte siempre ha llevado el hermetismo por bandera, focalizada en sus compromisos profesionales ha obviado todo lo relacionado con su esfera privada. Sin embargo, hubo un día que lo cambió todo. Para ello, nos remontamos al Orgullo del pasado año, donde la artista habló por primera vez en público de su gran amor, la periodista Inmaculada Casal. «¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía», fueron sus aplaudidas palabras.

Además, en julio de 2022 dieron un paso más en su relación y se dieron el ‘sí, quiero’ en el marco de una romántica boda que se celebró en el hotel Querencia de Sevilla. Enlace al que no faltaron los diseñadores José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral -Victorio & Lucchino-, y Toñi Moreno, entre otros.