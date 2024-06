Marbella, el destino VIP por excelencia en 4 sitios clave que no puedes perderte

El estado de salud de Julián Muñoz ha puesto el foco sobre Marbella, la ciudad andaluza que en su momento fue un hervidero de famosos, estrellas internacionales y rostros de la alta sociedad. La escritora Mila Ximénez, la actriz Elizabeth Taylor o la mítica presentadora María Teresa Campos frecuentaban los mejores hoteles y restaurantes de la localidad. A continuación, repasamos cuatro sitios clave que no puedes perderte si viajas hasta allí.

La discoteca Olivia Valère

Uno de los lugares más emblemáticos de la noche marbellí es la discoteca de Olivia Valère, una empresaria francesa que durante muchos años fue la reina de la ciudad. Por su local pasaron las grandes personalidades de la época, como por ejemplo Julio Iglesias y Antonio Banderas, cuando ambos estaban en lo más alto de su carrera. No había famoso que se resistiera a Olvia, por eso la socialité llegó a afirmar en una ocasión: «Visitar Marbella y no pasar por mi discoteca es como ir Roma y no visitar el Vaticano».

Posado de la empresaria Olivia Valère. (Foto: Gtres)

Lamentablemente Olivia falleció en 2022 y su pérdida generó un gran revuelo en la prensa rosa porque se convirtió en una persona importante. En el pasado fue actriz y vedette, así que tenía un lado artístico muy desarrollado y eso le animó a participar en un programa llamado Mujeres Ricas. En este espacio presentó su discoteca, aunque en aquel momento ya era toda una institución. En la actualidad sigue abierta y se organizan fiestas que nadie debería perderse.

El Marbella Club

Corría el año 1954 cuando el príncipe Alfonso Hohenlohe hizo realidad su sueño e inauguró el Marbella Club en la finca Santa Margarita. La apuesta era arriesgada, pero el terreno era propiedad de su familia, así que ya tenía bastante camino hecho. Lo que no podía imaginarse es que este proyecto alcanzase una repercusión internacional.

Actualmente alojarse en el Marbella Club, uno de los hoteles más famosos de la ciudad, puede llegar a costar 30.000 euros la noche, dependiendo del tipo de habitación. El lujo tiene un precio y la historia también. No podemos olvidar que por este establecimiento han pasado Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn, cuya actividad preferida era hacer un picnic en la playa privada del recinto.

Puerto Banús

Dejando a un lado el Marbella Club y la importante discoteca de Olivia Valère, hay un lugar en Marbella que nadie puede perderse. Se puede visitar de muchas formas. Prince, Rod Stewart o María Callas y Sean Connery se dejaron ver por allí en lujoso yates y en coches de alta gama. Estamos hablando de Puerto Banús, uno de los puertos más caros e impresionantes de España.

Imagen de Puerto Banús. (Foto: Gtres)

La historia de Banús comenzó a escribirse con letras de oro en 1970 y su relato incluye nombres tan importantes como el de Juan de Borbón, abuelo del Rey Felipe. Atracaba allí su barco, por eso hay una placa en su honor que dice: «De este puerto partí para siempre».

Starlite

Paula Echevarría en Starlite. (Foto: Gtres)

El festival Starlite de Marbella es uno de los eventos más importantes del año, por allí han pasado artistas de la talla de Julio Iglesias y es un momento perfecto para encontrarse a la alta sociedad. Paula Echevarría y Carmen Lomana disfrutan de este acto, aunque acuden estrellas de toda Europa. Todo partió de una iniciativa de Ignacio Maluquer y Sandra García-Sanjuán. El matrimonio tuvo una idea brillante que a día de hoy sigue cosechando buenos resultados.