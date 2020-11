Diego Armando Maradona era mucho más que un jugador de fútbol. Detrás de su nombre y su apellido se escondían dos personalidades diferentes: la del genial futbolista capaz de maravillar al planeta y la de hombre pegado al escándalo y la polémica. Su muerte a los 60 años tras sufrir un paro cardíaco ha conmocionado al mundo entero, con especial mención a los argentinos, para quien el ’10’ era un Dios y no exageramos al decir que quizás fuera el hombre más importante, más carismático del país sudamericano. Basta con ver la revolución generada allí a raíz de su muerte y durante su velatorio en la Casa Rosada, sede del Gobierno de la nación. Una despedida con honores desde que se confirmó la trágica noticia hasta que fue enterrado en el cementerio de Bella Vista.

A menudo rodeado de dudosas compañías, ‘El Pelusa’ ha logrado convertirse en leyenda del fútbol, una categoría solo reservada para unos pocos elegidos. Pero la gloria a veces trae un precio muy alto y Diego lo ha pagado en sus propias carnes: adicción a las drogas, problemas con Hacienda, separaciones, hijos no reconocidos, perseguido por Hacienda y un sinfín más de líos. Maradona le echó un pulso constante a la vida y esta se lo ha ganado a una temprana edad.

Una vez desaparecido y con su imborrable huella se abre un escenario muy escabroso: el reparto de su herencia. No es fácil contabilizar con exactitud lo que deja Diego a su muerte. Los medios argentinos y los portales especializados han tratado estos días de averiguar cuánto dinero deja y no hay quórum, pero se cifra en unos 85 millones de euros ,aproximadamente, repartidos entre dinero en efectivo, inmuebles, coches de lujo y más.

El problema para Maradona es que nunca ha sabido tener dinero. Se hizo millonario desde muy joven, ganando ingentes cantidades de dinero, pero despilfarró incluso más de lo que tuvo. Le gustaban los placeres y los excesos. Su adicción a la cocaína le llevó a un juicio en Italia que hizo saltar por los aires su economía: le hizo perder 64 millones de dólares en contratos futbolísticos, 110 millones en patrocinios y otros acuerdos publicitarios. En total, Diego Armando tiró por la boda unos 280 millones de euros en tan solo dos años. Unas cantidades astronómicas a las que se suman la condena en 2005 a pagar 37.2 millones por evasión de impuestos, de los que 23.5 millones eran intereses de demora, si bien es cierto que tiempo después el Fisco italiano suspendió la ejecución de casi 40 millones de euros.

¿Quién puede acceder a la herencia de Maradona?

Igual de complicado que contar su patrimonio es saber cómo se va a repartir. En Argentina se da por hecho que la guerra entre sus herederos ya ha comenzado. Pero, ¿quién va a recibir parte del patrimonio del exfutbolista? Diego Armando Maradona deja 5 hijos reconocidos: Diego Sinagra (reconocido cuando tenía 29 años), Giannina Maradona, Dalma Maradona, Diego Fernando Maradona Ojeda y Jana Maradona. Pero su nómina de vástagos no acaba ahí ya que se da por hecho que tiene otros seis hijos que se encuentran en trámites para reconocer su filiación en la Justicia: cuatro en Cuba (Javielito, Lu, Johanna y Harold, todos de entre 19 y 21 años), a los que se suman el argentino Santiago Lara, de 19 años, y Magalí Gil, de 24. En total, 11 hijos que pugnarán por un trozo de tan delicioso pastel.

Claudia Villafane fue la primera mujer importante en la vida de Maradona. Empezaron su relación sentimental cuando ‘El pibe de oro’ tenía 17 años y ya empezaba a sonar su nombre por todo el mundo. Tuvieron dos hijas, Dalma y Gianinna, antes de casarse en 1989. Su amor se torció y en 1998 se separaron para empezar una larguísima guerra de desgaste, con acusaciones mutuas, reclamos de dinero y demás, que se libró en los tribunales. Pese a todo, siempre será la madre de sus hijas, por lo que se sobrentiende que Villafane será una parte activa e importante a la hora de repartir su herencia.

Al margen de las mujeres e hijas de su vida, hay que destacar que deja un sobrino (Jony), algunos hermanos con los que no tiene mucha relación y tres nietos: Benjamín, hijo madrileño del Kun Agüero y Gianinna; Diego Matías, nieto napolitano e hijo de Diego Junior; y Roma Caldarelli, hija de Dalma. Diego también se rodeaba de personas de máxima confianza como Matías Morla, su abogado personal y hombre responsable de las finanzas del ’10’. Tendrá mucho que decir a la hora de repartir.

Antes de abrirse el testamento hay que traer a la memoria un dato importante, el enfrentamiento que tuvo Diego con Dalma y Gianinna. Estas se quejaban del mal estilo de vida que llevaba su padre junto a su última novia, Rocío Oliva. La también jugadora de fútbol no era del agrado de Danna y Gianinna y el año pasado hablaron abiertamente de ello: «No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de lo normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen, por favor». Estas palabras enfurecieron a Maradona hasta el punto de asegurar que iba a borrarlas del testamento: «Estoy más vivo que nunca. «No me estoy muriendo, estoy trabajando. Lo único que les digo es que no les voy a dejar nada. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar». Aquello pareció quedarse en agua de borrajas y no va a ser posible. La Justicia argentina, al igual que la española, expresa con claridad que los hijos tienen derecho a dos terceras partes de la herencia, que pasará a sus herederos directos de manera automática, sin importar la voluntad del difunto.

La pasión del ’10’: casas y coches de lujo

Desglosando los casi 85 millones de euros de su patrimonio se encuentran varias casas de lujo. Él solía residir en las inmediaciones de Buenos Aires y allí guardaba dos viviendas de lujo, Segurola y Habana, una casa de nueva construcción en Puerto Madero, otra en Bella Vista (donde ha sido enterrado) e inmuebles por todo el mundo que había adquirido durante sus etapas como futbolista y entrenador en Italia, Dubái o Bielorrusia. Fue precisamente en el país de Europa Orienta donde recibió uno de sus regalos más caros: un anillo de diamantes de 300.000 euros que no se quitaba casi nunca. Por cierto, en España no tiene ni propiedades ni empresas de ningún tipo.

Los coches eran otra de sus pasión. A Maradona le encantaba sentir la velocidad debajo de su pie y por eso se le vio conducir un Ferrari Testarossa o un Rolls Royce Ghost, valorado en 300.000 euros y un BMW i8, en 145.000 euros. Estos dos últimos se los dejó en Arabia Saudi cuando abandonó el Al-Wasl, equipo que entrenó por un tiempo.

La desunión que impera en la familia Maradona se escenificó durante su velatorio y entierro. Allí no había ninguno de sus hijos, pero una vez se abra el testamento empezará una batalla legal que a la leyenda de Lanús nunca le hubiera gustado presenciar.