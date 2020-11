Malas, malísimas noticias las que llegan desde Argentina. El exfutbolista Diego Armando Maradona ha fallecido este miércoles 25 de noviembre a los 60 años de edad tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se encontraba en su casa del barrio San Andrés, en la localidad de Tigre, a unos 80 kilómetros de buenos aires.

Ha sido el diario ‘Clarín’, uno de los más prestigiosos del país, quien ha anunciado el triste desenlace de ‘El Pelusa’, considerado una de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Maradona se recuperaba en su domicilio de la operación a la que tuvo que ser sometido el pasado 3 de noviembre, en la Clínica Olivos de Buenos Aires, como consecuencia de un hematoma subdural (coágulo) que se le formó en el cerebro.

Además de ser un jarro de agua fría para todo el planeta, la noticia ha cogido por sorpresa hasta a su círculo más íntimo, que era bastante optimista con su recuperación en los últimos días. No obstante, su muerte está envuelta en cierta polémica ya que el exfutbolista tuvo que firmar un consentimiento de alta médica voluntaria puesto que los médicos que le atendieron no le recomendaba su salida del hospital. Pero Diego prefería recuperarse en casa y con sus seres queridos, junto a quienes ha dado los últimos suspiros de vida.

Esta es la última foto que se tiene de Maradona, pocos minutos antes de abandonar el centro médico y acompañado por su doctor personal, Leopoldo Luque. En ella se atisba a Diego convaleciente y con un intento de sonrisa que dejó bastante tranquilos a sus fans, quienes para nada imaginaban este fatal desenlace. La instantánea fue posteada por su jefe de prensa, Sebastián Sanchi, amigo y confidente a partes iguales.

Maradona nació en Lanús (Argentina) en 1960. Desde joven empezó a despuntar por su innata habilidad con el balón en los pies, virtud que le hizo brillar en equipos como Boca Juniors, FC Barcelona, Nápoles o Sevilla FC. En todos ellos dejó una huella imborrable.

Para bien o para mal, el ’10’ ha sido uno de los deportistas más carismáticos de la historia, especialmente para los argentinos, para quienes Maradona era como un Dios. Sin embargo, siempre ha arrastrado una fama de díscolo que le ha hecho estar en el centro de la polémica. Tuvo cinco hijos con cuatro mujeres diferentes. De hecho, fue muy sonada hace un año su decisión de desheredar a sus dos hijas mayores, Dalma y Giannina, fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe. ‘El Pelusa’ estaba harto de que cuestionaran continuamente su estado de salud, cada vez más debilitado. El argentino anunció que no iba a dejarle nada a sus hijas: «No me estoy muriendo, estoy trabajando. Lo único que les digo es que no les voy a dejar nada. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar». La prensa argentina cifró su patrimonio en 87 millones de euros, cuatro casas de lujo y siete coches de alta gama.

Además, Maradona ha estado perseguido por el fisco italiano, ha padecido problemas serios con el alcohol y una grave adicción las drogas que le causaron problema como depresión y la obesidad. Sea como fuere, genio y figura. Descanse en paz.