Hakimi en la ecuación y Antonio Revilla en la retaguardia: el mantra imbatible de Hiba Abouk

Este miércoles, la exclusiva calle Serrano de Madrid se convirtió en el epicentro del estilo y la elegancia con la celebración de un evento organizado por la reconocida marca de electrodomésticos Rowenta. La gran protagonista de la cita fue Hiba Abouk, actriz y embajadora de la firma, que hizo gala de su habitual sofisticación, cercanía con los medios y una naturalidad que fue aplaudida por todos los presentes.

Hiba, siempre atenta con la prensa, no dudó en responder con amabilidad y transparencia a todas las preguntas que le plantearon los periodistas congregados en el evento. Su presencia no pasó desapercibida no sólo por su carisma, sino también por el acertado estilismo con el que acudió: un conjunto de dos piezas de piel gris de la firma española Laagam, compuesto por una minifalda de tubo y una chaqueta crop de corte biker. Este look, influenciado por las tendencias actuales del street-style, fue elevado a categoría de gala gracias a un elegante recogido bajo, que aportó un toque de sofisticación y frescura a su imagen.

Hiba Abouk en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La actriz aprovechó la ocasión para hablar abiertamente sobre algunos aspectos de su vida personal, como su actual relación con Achraf Hakimi, padre de sus dos hijos, y sobre los desafíos que conlleva la maternidad. «Muy bien, afortunadamente tengo ayuda, se me hace más amena. Para mí no es duro porque es un sueño hecho realidad… los ves y te dan tanto amor», expresó con una sonrisa. «Con Achraf hay muy buena comunicación. Ellos son la prioridad y están felices. Cuando ellos son la prioridad, todo lo demás pasa a un segundo plano», añadió.

Sobre cómo se encuentra a nivel sentimental, Hiba se mostró de lo más tajante. «Estoy soltera. No hay nada, estoy centradísima con el trabajo», confesó sin rodeos, dejando claro que su foco ahora está en su carrera profesional y en su faceta como madre. La última persona con la que se relacionó sentimentalmente a Hiba Abouk, cabe recordar, fue el empresario Antonio Revilla. La relación, aunque discreta, generó cierto interés mediático en su momento, pero no llegó a consolidarse públicamente como una pareja estable. Desde entonces, la actriz ha preferido mantener su vida privada alejada del foco, enfocándose en sus hijos y en sus proyectos profesionales. Actualmente, Antonio Revilla estaría saliendo con Mar Torres, influencer y conocida por haber mantenido en el pasado una relación con Felipe Juan Froilán de Marichalar.