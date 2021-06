El nombre de Manolo Santana permanece en un segundo plano desde hace varios años. El que está considerado como uno de los mejores tenistas de la historia de España vive alejado del panorama social, en la compañía de su mujer, Claudia, y disfrutando del deporte que tantas alegrías le dio como presidente honorífico del Mutua Madrid Open. Estos días, sin embargo, vuelve a colocarse en la actualidad tras el fallecimiento de su exmujer y madre de su hija Alba, Mila Ximénez.

Aunque no se esperaba su presencia, la ausencia de Santana fue una de las más sonadas en el tanatorio, a pesar de que su relación era nula. Por eso, el gran misterio era conocer cuándo volvería a verse al extenista, cuya última aparición pública tuvo lugar el pasado mes de abril. La intriga ya está resuelta pues Manolo Santana reaparecerá este mismo jueves 1 de julio en Marbella.

Manolo Santana es uno de los invitados de honor en la inauguración de ‘Casa Ángeles’, un centro de día para niños con necesidades especiales instaurado por la actriz, empresaria y filántropa, María Bravo, creadora de la Fundación Global Gift y de sus eventos. Será una cita en la que, sin duda, el madrileño será uno de los grandes protagonistas debido a la reciente muerte de Mila Ximénez.

En estos días han sido varios los titulares que anunciaban que Santana no conocería el fallecimiento de la madre de su hija, justificándose en su estado de salud. De hecho, uno de sus amigos, el periodista Ángel Llamazares, confirmaba al programa ‘Ya es mediodía’ que su mujer habría decidido no darle la noticia debido a su delicado estado. Sin embargo, también hay voces opuestas que señalan que sí estaría al tanto de la noticia. En caso de que fuera consciente de los hechos, que no haya reaccionado tampoco es extraño, pues han sido contadas las ocasiones en las que Manolo ha hablado de Mila en público. La periodista, por su parte, si le mencionó durante su ‘Curva de la vida’ en ‘GH7’, diciendo: «nos casamos a la ligera. Aquello no funcionó por muchos motivos, entre ellos por mucha culpa mía. Él me dio mucha libertad y yo la gestioné mal».

Sin duda, este próximo miércoles, durante la esperada reaparición de Manolo Santana, puede ser el momento para salir de dudas.

Un estado de salud muy delicado

Es de sobra conocido el deterioro físico que Manolo Santana, de 83 años de edad, ha sufrido hace algunos años. De hecho, en 2018 puso a todo el mundo en jaque tras tener que ser hospitalizado en un hospital marbellí.

Sin embargo, este mismo mes de enero su esposa Claudia aseguraba a ‘Informalia’ que el que fuera campeón del mundo está bien aunque “va lento algunas veces, tanto al hablar como al moverse, pero haciendo más o menos su vida normal, y activo. Es cierto que se le ve deteriorado, lo normal a su edad, pero no tiene sentido hablar de gravedad».

Una relación cargada de controversia

Su historia de amor con Claudia Rodríguez no ha estado cargada de polémica. Desde que se casaron en 2013 en valencia, la colombiana ha sido muy criticada ya que poco a poco fue ocupándose de todos los aspectos de su marido, incluido el matrimonio, una decisión que criticó su hijo Borja. De hecho, sus hijos llegaron a asegurar que es muy difícil acceder a él, según diversas opiniones por ‘culpa’ de la colombiana.