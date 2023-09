A tan solo unas horas de que agosto llegase a su fin, Malú ha lanzado por sorpresa una desgarradora canción en la que canta al desamor. Hit que llega después de que se confirmara su ruptura con Albert Rivera tras cerca de cinco años de romance y una hija en común, Lucía. La artista, que tan solo 24 horas antes dio un avance de lo que estaba por venir, ha aterrizado en el plano musical con una letra cargada de significado en la que habla, durante tres minutos y medio desde lo más profundo de su ser, de una relación marcada por el malquerer, la nostalgia y la ausencia.

Ausente, que es como se llama el tema, recupera la esencia flamenca y temperamental que siempre ha caracterizado a la hija de Pepe de Lucía durante el cuarto de siglo que lleva como trayectoria en la industria musical. Malú ha sorprendido, una vez más, con unos versos en los que el dolor es el ingrediente principal. Nada más arrancar la melodía se puede escuchar cómo la intérprete transmite al publico el sentimiento de soledad: «No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo.Explícame el problema porque yo no lo consigo».



El relato que expone Malú a través de su voz no es otro que el de un desengaño con el que comprueba que la persona que tiene a su lado ha cambiado hasta el punto de convertirse en «un extraño que pasea por mi casa». «Dices que me quieres cuando ves el precipicio», reflexiona, al tiempo que expresa que el «malquerer se ha vuelto un vicio». Entre los versos, también llama especial atención una frase en la que habla en primera persona: «Y yo te levanté y eso no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes».



Durante la temporada estival, Malú ha estado en primera plana mediática, cuando comenzaron a circular fuertes rumores de crisis con el ex líder de Ciudadanos. De hecho, hace dos semanas que habló por primera vez sobre su separación con el abogado. «Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible», admitió en Elle.

Malú en un concierto / Gtres

Este movimiento por parte de la intérprete de Blanco y negro recuerda mucho al que realizó Shakira el pasado 11 de enero. Fecha en la que lanzó su histórico tema junto a Bizarrap, Sesión 53. Canción en la que la colombiana lanza una serie de dardos (directos) a Gerard Piqué, pero también a su actual pareja Clara Chía e incluso a su suegra. Un hit que suena en todos los rincones del planeta. El mencionado proyecto musical se produjo tan solo seis meses después de que el ex futbolista y la cantante dieran portazo a su mediática historia de amor tras más de una década juntos y dos hijos en común. Desde entonces, ambos han tomado caminos completamente diferentes.