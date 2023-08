Malú se sincera sobre su separación de Albert Rivera y desvela quién tuvo la culpa

Albert Rivera ha protagonizado una portada junto a la diseñadora Carla Cotterli, con quien ha empezado una estrecha relación. Este romance ha salido a la luz pública justo después de que el abogado fuese visto con la actriz Aysha Daraaui en Ibiza, a la que conoció en una fiesta que organizó el artista Aldo Comas. Malú se ha mantenido en silencio, solamente ha hablado su padre para dejar claro que la artista también está disfrutando del verano.

Malú ha dado una entrevista y por primera vez ha desvelado cuál es su verdadera situación sentimental. Su noviazgo con Albert Rievera empezó en 2019 y los rumores de crisis no tardaron en llegar, pero un año después la cantante dio a luz a su primera hija. Esto sirvió para que las especulaciones pasaran a un segundo plano, pero la calma no tardó en desaparecer.

Albert Rivera saliendo de un efificio / Gtres

La cantante siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Su reto es que el público hable de ella por su talento encima de los escenarios, pues pertenece a una familia de artistas. Es hija del cantaor y productor Pepe de Lucía y sobrina del guitarrista Paco de Lucía. Malú sabe guardar las formas y evitar las preguntas incómodas, pero lleva mucho tiempo en silencio y ha llegado el momento de hablar.

Malú habla de su ruptura: «No es ni bueno ni malo»

Albert Rivera ha reaparecido en varias ocasiones después de romper con Malú. La noticia la confirmó el periodista Luis Rollán, íntimo amigo de la cantante. El rumor ya estaba encima de la mesa y el entorno de Malú pensó que lo más acertado era contar la verdad. Desde entonces ella ha estado en silencio, no se ha pronunciado sobre la separación. Hasta ahora. Ha sido tan sincera que ha desvelado quién ha tenido la culpa.

La hija de Pepe de Lucía no entiende que se haya generado tanto revuelo con su ruptura. «No soy ni seré la primera ni la última persona que se separara», ha explicado en una entrevista para Elle. Después ha aclarado que tanto ella como Albert Rivera han intentado solucionar las diferencias que les distanciaban, pero no ha podido ser. Por eso cree que ninguno de los dos tiene la culpa.

Malú y Albert Rivera en dos eventos / Gtres

«En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible», ha explicado. Cree que ni Albert ni ella han sido responsables de la ruptura. Simplemente es algo que ha pasado.

¿Cómo se lleva con Albert Rivera en la actualidad?

La periodista Beatriz Cortázar aseguró que Malú tenía buena relación con toda sus exparejas. Después de la ruptura les había dejado claro que para seguir siendo amigos no podían hablar de ella en ciertos términos y ellos aceptaron las normas. Albert Rivera mantiene la misma línea y ahora ha sido la cantante la que ha explicado por qué no han tenido problemas.

Malú en un concierto / GTRES

«Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien, aunque evidentemente es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas», desvela en la entrevista citada en líneas anteriores.

La cantante ha reconocido que, a pesar de su ruptura, sigue creyendo en el amor. No solamente por el amor hacia una pareja, también reivindica el amor hacia la familia y los amigos.