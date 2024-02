Malos momentos para Mar Flores: estos son los frentes que tiene abiertos

Por si esto fuera poco, ahora se suma un nuevo frente para la concursante de El Desafío: la nueva relación que ha saltado a los medios de comunicación entre su hijo mayor Carlo y Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, una historia de la que quiere mantenerse al margen de todo. «No voy a hacer ningún comentario sobre mi hijo ni de mi familia», unas palabras con las que se ha mostrado rotunda.

La mala relación con su hijo Carlo Costanzia

Ajena (o no) al impacto sin precedentes que ha tenido todo este romance, Mar está lidiando a todo lo que su hijo ha dicho ella en su reciente entrevista a ¡De Viernes!, donde asegura que, durante sus primeros años de vida, sus padres estaban más preocupados en enfrentarse el uno a otro, que del propio cuidado de él. Así como de ser los responsables de que tuviera que tomar antidepresivos con solo 7 años, y de que se autolesionara. Cabe recordar que cuando Mar y Carlo Costanzia di Costigliole se separan, su hijo en común, tenía apenas un año.

Una de las cosas que más expectación causaron entre los espectadores es el momento en el que el joven actor considera que sus padres lo «empujaron» a consumir drogas. «Era la mejor forma de evadirme de esto».

Sin duda, el testimonio de Carlo afectó a la imagen de Mar. La empresaria expuso, a través de un comunicado, que no descartaba emprender acciones legales si, a consecuencia de la entrevista, se hacían comentarios que atentara contra su honor.

Jeimy, ex novia de Carlo, arremete contra Mar

Tras salir a la luz el beso de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, la ex novia del joven cuenta cómo era la relación del muchacho con sus progenitores. «Él tiene mucha familia y nadie le ha ayudado. Se rompió la rodilla y se operó. Vino su madre a verle y se fue. Vino su padre a verle y al otro día cogió un avión y se fue. Y yo me quedé. Mar no me conocía. Yo he ido a la piscina de la casa de Mar pero él no me presentó. Mar me miró por encima, desde el balcón, pero no la conocí», ha confesado en el plató de TardeAR.

Su ‘mal rollo’ con Terelu Campos

Aunque Mar y Terelu podrían convertirse en familia, la relación entre ellas no es buena. Laura Fa ha dicho que el motivo de la ‘enemistad’ entre ambas sería la buena relación de la hija de María Teresa Campos con Nuria González, viuda de Fernández Tapias quien mantuvo un romance con la modelo. Hasta aquí todo normal.

Sin embargo, el problema viene cuando durante la tapa de separación entre Flores y Tapias, ella mantuvo un affaire con Alessandro Lequio, un hecho que Terelu no vio con buenos ojos. Aún así, volviendo al presente, la madre de Alejandra Rubio no se posiciona ni a favor ni en contra de la Mar. “Nunca en la vida hemos tenido una amistad ni hemos salido de fiesta ni de cena» contestaba a los reporteros de Así es la Vida a su salida de la estación de tren.

Y pese a que todos estos frentes podrían afectar en mayor o menor medida a Mar, la empresaria está completamente volcada en su faceta profesional.