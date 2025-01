Tras varios meses de rumores, se confirma la ruptura de Sara Carbonero y Nacho Taboada tras una relación de dos años. El productor ha entrado en el 2025 con un tropiezo emocional y profesional, ya que durante la copa de Navidad le habrían anunciado que dejaba de ser técnico de sonido en la empresa en la que trabajaba, de manera que empezaría el año en desempleo. Pero aquí no terminan las malas noticias para el productor. Vanitatis ha explicado que la periodista paso unos días en Toledo en compañía de un hombre de identidad desconocida. El encuentro se produjo hace un mes y varios testigos afirman que fue la confirmación de que lo suyo con Nacho había terminado.

Nacho Taboada y Sara Carbonero. (Foto: Gtres)

La posible pareja se trasladó a la ciudad natal de la periodista en el puente de la Constitución, donde disfrutaron de una visita al parque temático Puy du Fou. Los testigos aseguran al citado medio que Sara fue muy amable con todos los que se acercaban a saludarla, mientras su desconocido acompañante se mantenía en segundo plano para no llamar mucho la atención. Unas declaraciones que descartan una posible vuelta de la periodista y Nacho. Rozando la Nochevieja, Carbonero explicaba en sus redes sociales las ganas que tenía de cerrar el 2024. «Tengo tantas ganas de que termine este año que me voy a permitir adelantarme al despedirlo», escribía la presentadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

«Adiós, 2024. Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no. Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero serás solo eso, un vago recuerdo. Y algún día, no dolerás», unos duros pensamientos que Sara quiso compartir con sus seguidores. «Me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes, proyectos. También has sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila. No todo va a ser malo», continúa la presentadora que, por otro lado, mira con ilusión al 2025. «De cara a los próximos 365 días os deseo mucha salud y amor para todas y todos. Coraje y ganas para una vida que a veces duele tanto que quiebra. Dicen que la vida no está para comprenderla, está para vivirla. Y qué cierto es. Y ojo, que respirar no es vivir».

Sara Carbonero. (Foto: Gtres)

Se desconoce si Sara mira hacia el 2025 con nueva pareja o seguirá centrada en sus proyectos profesionales y en la familia. La revista SEMANA destapó la relación entre la periodista y Nacho Taboada: «Ambos fueron al concierto de una amiga que tienen en común. Sara fue al camerino y es allí donde coinciden. Ese día supuso un antes y un después para ellos», explicó una amiga de Carbonero al citado medio, y añadió que fue Sara la que tomó la iniciativa pidiendo el teléfono del que sería su novio.