Luna, la hija de Mónica Hoyos y Carlos Lozano, no tiene dudas sobre su futuro profesional. La joven vive actualmente en Bruselas, donde se forma para, en un futuro próximo, dedicarse a la política. Desde el punto de vista de una nueva generación, la primogénita de los comunicadoras ha encontrado en redes sociales un espacio donde hablar abiertamente sobre este campo y, a través de un lenguaje sencillo, acercar esta materia a las personas de su edad.

Ahora, Luna -que acumula más de 100 mil seguidores en el universo 2.0 entre Instagram y TikTok-, ha aparecido en el photocall de un evento en España en el que ha generado interés, más allá del peso de su apellido, por su trayectoria profesional.

Luna Lozano cuenta su futuro en política

Luna Lozano, la hija de Mónica Hoyos y Carlos Lozano. (Foto: Gtres)

Una vez más, Mónica Hoyos le ha cedido todo el protagonismo a su hija en un evento. La comunicadora no puede disimularlo: se le cae la baba con Luna. «Mira yo vengo de… Soy el paje de esta princesa, feliz de acompañarla. Ella ha elegido venir. La protagonista es Luna, es una nueva generación y gracias a Carlos también a su papi», ha dicho.

Luna, que vive desde hace años en Bruselas, donde se forma para dedicarse a la política, ha explicado el motivo de este viaje exprés a su tierra. «Vengo desde fuera de España porque estoy fuera. Pero bueno, revistas así me encantan, porque premian a gente que se lo merece y vengo porque hay dos personas que me interesan mucho. La primera, Carolina Marín e Isa García. Gente que crean estructuras para las mujeres que no se han visto hasta ahora», ha explicado.

Cuando cumplió 18 años, Luna decidió debutar ante los medios para dejar claro que su futuro no era -como sus padres- en televisión. La joven quiere ser reconocida por su profesión, una decisión que sus progenitores apoyan: «Tengo buena educación, buena base y dos padres que me apoyan». Quizás, para su madre, un apoyo excesivo en ocasiones: «Soy la típica mamá latina, española, peruana que está siempre pendiente de la hija, a veces en exceso pero quiero que tenga su espacio».

Mónica Hoyos, una madre orgullosa, cede el protagonismo a Luna ante los medios. (Foto: Gtres)

Pese a que la joven considera que su lugar no está en la pequeña pantalla, ha querido dejar claro que admira profundamente la carrera de sus padres: «Nos entendemos, yo llevo viendo el trabajo que hace desde pequeña, mi madre es una gran profesional y entonces entiendo lo que hace y la apoyo en todo. Somos como mejores amigas».

Por su parte, Hoyos ha querido destacar la carrera de su hija y todo lo que está logrando para, en el futuro, quizás, gobernar el país: «Yo recomiendo sus vídeos hablando de política y de lo que las nuevas generaciones tienen que hacer además de ponernos bellas, tenemos cabeza». De hecho, Luna no se ha cerrado a presentarse en a las elecciones en algún momento: «Puede ser sí. No sé lo que quiero hacer, a mi la política me encanta. Me gusta que la gente tenga su opinión propia y que entienda más allá de lo que le afecta. Explicar el panorama y que luego la gente tome sus decisiones».