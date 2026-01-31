Lucía Pombo habla del sexo del esperado bebé que está esperando junto a Álvaro López
Lucía Pombo está en el primer trimestre de su embarazo y ha hecho una ronda de preguntas
"Preferiría que fuera niña porque estoy más acostumbrada a cuidar y convivir con niñas"
El clan Pombo está de enhorabuena. Lucía, la hermana de María, está esperando su primer hijo, un bebé muy deseado que, incluso antes de su gestación, ha dado mucho de qué hablar en la crónica social. Ahora que ya no es ningún secreto ha llegado el momento de hacer una ronda de preguntas y respuestas, así que Lucía ha dado un paso adelante y ha compartido sus primeras impresiones. La influencer ha desvelado que prefiere tener una niña, aunque entiende que su marido, el creador de contenido Álvaro López Huerta, quiere un varón.
«Preferiría que fuera niña porque estoy más acostumbrada a cuidar y convivir con niñas», ha empezado diciendo con total naturalidad. Y después ha reconocido que Álvaro «por supuesto quiere un niño». No obstante, es un bebé muy buscado y, como se suele decir en estos casos, lo único que les importa a ambos es que tenga toda la salud del mundo, que el embarazo vaya bien y que no haya problemas durante el parto.
Lucía Pombo y Álvaro López en un evento. (Foto: Gtres)
Tanto Lucía como Álvaro prefieren no conocer el sexo del bebé. De momento quieren quedarse así, asimilar el cambio que están apunto de tener en sus vidas y disfrutar del momento. Quizá, más adelante cambien de opinión y pregunten a sus médicos, pero hasta la fecha no pueden decir si serán padres de un niño o de una niña porque no lo saben. Mientras tanto, han decidido llamarle «cigoto» o «cigotín» de manera cariñosa.
El nombre del bebé
Lucía Pombo respondiendo a sus seguidores. (Foto: Instagram)
Lucía Pombo se dedica a las redes sociales gracias a su hermana María. Ella es piloto, pero poco a poco ha ido creciendo en el universo de Instagram y se ha dado cuenta de que tiene mucho talento para entrenar al público. Después de varios años en Internet, es consciente que la fama es un arma de doble filo, así que hay cosas que prefiere no contar para evitar críticas innecesarias.
Ya sabe qué nombre le pondrá a su hijo o hija, aunque no quiere desvelarlo todavía. «No los voy a compartir porque la gente opina sin que yo pida la opinión y a veces es desagradable», ha empezado diciendo. Más adelante ha explicado que, de alguna forma, se sentiría más segura que fuese madre de una niña, pero entiende que su argumento no es válido al 100%. «No sé si es motivo de controversia, pero tengo la teoría de que las niñas se quedan más en casa… me da un poco de miedo tener niños y perderlos», comenta.
¿Ha recurrido a la reproducción asistida?
Lucía Pombo respondiendo a sus seguidores. (Foto: Instagram)
Otra de las preguntas que ha respondido Lucía está relacionada con el proceso que ha seguido para quedarse en estado, pues muchos son conscientes de que le estaba costando, así que han pensado que ha recurrido a la ciencia, pero no es así. «No ha sido reproducción asistida», declara con naturalidad.
Pombo ha explicado que es una opción que nunca ha descartado, por eso no se ha sentido incómoda con la respuesta que ha dado. «No me hubiera importado llegar a ese punto, pero con mi edad no iba a esperar mucho más», aclara. Según dice, le habían recomendado no empezar una fecundación in vitro de manera inmediata, por eso no había dado el paso. «Hay muchas teorías de que tienes que esperar como mínimo un año y medio para meterte en FIV y yo no me iba a esperar ese tiempo», añade.
En definitiva, Lucía Pombo ha sido totalmente sincera y directa. Ha resuelto las dudas de sus fans y ha dejado claro que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida.