Las redes sociales se han convertido en una plataforma que sirve como altavoz a la hora de expresar ciertas ideas o pensamientos. El conocido luchador Conor McGregor no ha querido dejar pasar la ocasión en escribir un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que, desde luego, no ha pasado desapercibido.

Conor McGregor en Nueva York / Gtres

Las polémicas imágenes de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, llegando a Cumbre Europea de ministros de Medio Ambiente y Energía montada en una bicicleta eléctrica, han sido de lo más comentadas porque, además, iba escoltada por dos vehículos oficiales.

Ridiculous carry on. Enough! Either walk it, talk it, live it, breath it. Or shut it! https://t.co/ppBQV74hny

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2023