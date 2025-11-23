Lucas aclara por fin si ha llegado a las manos con Andy: "Todo esto me duele mucho"

Lucas González y Andrés Morales, integrantes del mítico dúo Andy y Lucas, se han declarado la guerra. Andy asegura que se ha sentido como una «marioneta» en manos de su ex compañero y ahora le ha tocado el turno a este último. Tal y como hemos comprobado, Lucas ha hablado muy claro en D Corazón, programa presentado por Anne Igartiburu en TVE. El artista ha aclarado por fin si en algún momento ha llegado a las manos con el intérprete de Son de amores y ha sido totalmente directo.

«Hemos discutido, pero pelearnos, si me preguntas si Andy y yo hemos llegado a las manos, nunca en la vida. Me duele mucho todo esto que está sucediendo, porque yo lo quiero mucho, pero quiero pensar y estoy convencido de que alguien le está asesorando mal. Yo sé que él también me quiere mucho. Le he cuidado como un hermano mayor y no quiero llegar al punto de hablar de demanda con Andy. No sé, el tiempo dirá. A mí me gustaría más construir que destruir», le ha contado al periodista Javier Hoyos.

La famosa pelea de Andy y Lucas

Andy y Lucas en un evento. (Foto: Gtres)

Hasta ahora, el testimonio de Lucas coincide con lo que Andy contó en El Hormiguero. Él explicó que efectivamente tuvieron una discusión y que casi pasan a mayores, pero les separaron y todo se quedó en un susto. Andrés ha recalcado que jamás ha recibido ningún tipo de agresión por parte de su ex compañero, únicamente tenían diferencias y se enfrentaban día a día a un ambiente muy tenso.

«Siempre ha dicho que si no se pone alguien en medio, se matan, pero que no llegaron nunca a las manos físicamente. Ya por lo menos, Lucas ha dado una noticia que es que no ha demandado a Andy, que se había dicho que sí le había demandado y que le pedía 150 mil euros», ha contado Jorge Borrajo en D Corazón mientras analizaba las últimas declaraciones de Lucas González.

Lucas González en el programa ‘Me quedo contigo’. (Foto: Mediaset)

«Desde que anunciaron que se iban a despedir, las cosas han ido en una espiral de tensión increíble… Lucas también tiene mucho cariño a la familia de Andy, son muchos años juntos, por eso no le demanda», ha añadido Alba Carrillo.

Lucas no demandará a Andy

Cuando Andy intervino en El Hormiguero tuvo mucho cuidado de no lanzar acusaciones contra Lucas, es más, intentó no mencionar su nombre para no tener consecuencias legales. Pero, ¿recibirá alguna demanda? No, al menos de momento.

Andy dando unas declaraciones. (Foto: Gtres)

«A mí Lucas me recalca que no quiere demandar a Andy, que es una persona a la que quiere mucho, que es como su hermano y que lo único que quiere y le pide a Andy es que cese de hablar de él como está hablando», ha explicado Javier Hoyos.

Lo cierto es que Lucas no está atravesando un buen momento. Asegura que el revuelo que ha generado su ruptura profesional no le gusta nada, sobre todo porque siente que hay mucha gente que le ha dado la espalda. Anne Igartiburu ha trasladado su malestar: «Hay una cosa muy clara que echa de menos. Y es que, tanta gente que conoce y tanta gente que él asegura sabe la verdad, no haya salido nadie a sacar la cara por él. Se siente muy sólo, muy desprotegido». De esta forma, únicamente queda esperar para ver si alguien se apiada del cantante y se posiciona a su lado.