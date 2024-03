Lo que Bárbara Rey esconde tras su pacto para no entrar en la cárcel: así borró su patrimonio

Las últimas apariciones ante la prensa de Bárbara Rey han sido miradas con lupa después de que lograse un pacto con la Fiscalía con el que tanto ella como sus dos hijos, Sofía y Ángel, evitan entrar en la cárcel. En ellas pasaba de puntillas y daba la sensación de no saber nada del delito de alzamiento de bienes que se le ha imputado, recogido en el artículo 257 del Capítulo VII, Título XII, del Código Penal. Sin embargo, la vedette valía más por lo que callaba. Porque lo cierto es que Bárbara Rey ha llevado a cabo varios movimientos con el fin de borrar su patrimonio y que sacamos a relucir.

Bárbara Rey, cabizbaja / Gtres

Este digital ha tenido acceso a detalles del procedimiento judicial, que no hacen otra cosa que demostrar cómo la viuda de Ángel Cristo orquestó una serie de complejas operaciones financieras para evadir el pago de impuestos y declararse después en situación de «indefensión económica». A continuación, desvelamos todas las claves.

Bárbara Rey no se ha escapado a la exhaustiva y tenaz lupa de Hacienda, tanto en cuanto la Justicia ha podido considerar hecho probado que eludió el pago del IRPF de los periodos comprendidos entre los años 2006 a 2008. Tras una inspección de la Agencia Tributaria correspondiente a este periodo, se dictó una sanción por dos importes cuya suma superaba los 112.000 euros y cuyo periodo de ingreso voluntario finalizaba el 20 de marzo de 2013.

Consciente de la deuda que le reclamaba el fisco, la popular presentadora llevó a cabo una serie de movimientos estudiados al milímetro para eludir el pago y, para ello, tenía que volatilizar su patrimonio y empresas y convertirse en una ciudadana insolvente. Look ha podido constatar cómo la Audiencia Provincial de Madrid considera probado que Bárbara Rey realizó actos de disposición patrimonial para no hacer frente las deudas contraídas.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en la Audiencia Provincial / Gtres

¿Cómo urdió Bárbara Rey su plan? Lo hizo mediante diferentes actuaciones. En el año 2011 le hizo una donación gratuita a su hija Sofía Cristo de su chalé de la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Poco después, ya en 2012, llevó a cabo un reconocimiento ficticio de deuda a favor de su hermana -también acusada-, así como la constitución de hipoteca sobre el citado chalé de Boadilla del Monte y la finca de Totana, también a favor de Petra García.

En ese mismo 2012, Bárbara Rey, cuyo nombre real es María García García, creó una sociedad mercantil denominada CHRISTINE ISLAND 4 S.L. de la que era socia única, nombrando como administrador al también acusado Fernando Santos García, ergo su sobrino. Esta empresa fue el motor del entramado. Transcurridos unos meses, creó una garantía pignoraticia (poner un bien como garantía de la operación para protegerse de un posible impago de las cuotas mensuales por parte del prestatario) a favor de su hermana.

Es en este punto donde entra en juego la figura de Ángel Cristo. En el mismo año, su tía Petra creó una deuda ficticia a favor del nuevo concursante de Supervivientes, además de la adjudicación en pago de la misma. Posteriormente, Bárbara Rey concedió un derecho con opción de compra sobre sus participaciones en dicha sociedad. Fue el paso previo a reducir su capital social escudándose en números rojos. No obstante, en idéntica fecha se procedió al aumento de capital social en la misma fecha. La vedette renunció a ello -suscrita por su hermana Petra- con ocasión de un préstamo ficticio, con la venia de su sobrino en calidad de administrador. Una contradicción que ha llamado la atención de los investigadores.

Bárbara Rey y su hermana Petra García / Gtres

El otro gran grueso de los hechos probados de la Fiscalía contra Bárbara Rey son el traspaso constante de participaciones sociales de PRODUCCIONES REY S.L. entre ella y otros miembros de su círculo cercano. Especialmente reseñable fue que otra de las acusadas transfirió a Sofía Cristo la titularidad de la finca de Marbella, con motivo de otra deuda ficticia.

Juntos a los anteriores, existen otros tantos movimientos de cambios de titularidad, así como aumentos y disminuciones de capital social de diferentes compañías, mediante los cuales, Bárbara Rey trató de eliminar todo su patrimonio a ojos de la Fiscalía. Asimismo, cabe destacar que la actriz se puso al corriente de los pagos pendientes con Hacienda entre enero y marzo del año 2018.

La rendición de Bárbara Rey

Por todos estos movimientos, que no tenían otro fin que eludir el citado pago a Hacienda, la Fiscalía le pedía a Bárbara Rey una pena de tres años y medio de cárcel, y dos y medio para cada uno de sus hijos. El pasado 7 de marzo cerró un pacto de conformidad con la Fiscalía declarándose culpable del delito y asumiendo a cambio una condena de dos años que, dado que no tiene antecedentes, no le llevará a prisión. Para dicho acuerdo, tuvo que contar con el beneplácito de todos sus familiares implicados, incluido su hijo Ángel Cristo, quien accedió in extremis a declararse culpable. El concursante de Supervivientes estaba dispuesto a ir a juicio para que se conociera el alcance de la actividad de su madre aunque, en caso de ser condenado, ello supusiera su ingreso en la cárcel. Finalmente, el joven también aceptó el acuerdo no sin antes exigir a su madre que se comprometiese por escrito a asumir la multa económica.

En dicho escrito o carta, Bárbara se dirige a su hijo asumiendo su responsabilidad y pidiéndole perdón por el daño causado en un tono formal: «Estimado Ángel: Por medio de la presente carta te hago llegar mi más sentido disgusto por la situación que, por querer ayudarme, os he causado a ti como al resto de la familia y amigos. He querido durante el pleito aclarar que todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego, unido a una época muy difícil para todos que os hice pasar. Asimismo, siento que esta situación se haya prolongado tanto tiempo y que ahora podemos todos dar por finalizada (…) quiero comunicarte que asumiré el pago de la multa que se te va a imponer como consecuencia de esa conformidad para evitar el perjuicio económico. No puede remediar todo lo pasado. Agradezco tu ayuda y paciencia. Recibe un fuerte abrazo y besos, María García García».

Ángel Cristo Jr. yéndose a ‘Supervivientes 2024’ / Gtres

Una misiva cuyo contenido no ha querido ni tan siquiera conocer un Ángel Cristo que se negó a que Carlos Sobera se la leyera desde el plató: «Yo no voy a escuchar ninguna carta de mi madre y, además, que no me ha llegado nunca en privado. Con lo cual, lo siento muchísimo, pero yo no tengo nada que escuchar de mi madre. Yo no sé con quién has hablado, Carlos, pero no puedes tener entendido esto. Lo siento, pero mi madre no participa en este concurso y no va a entrar», decía, muy cabreado, desde Honduras.