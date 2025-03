La reciente polémica en torno a un supuesto romance del pasado entre Lolita Flores y Manu Tenorio ha captado la atención de los medios y el público. Lo que en un principio parecía un comentario sin demasiada trascendencia ha terminado convirtiéndose en un tema recurrente en la televisión y las redes sociales en los últimos días. Entre quienes han reaccionado a esta historia, destaca la cantante y presentadora Chenoa, cuya respuesta al ser consultada ha generado un gran revuelo.

Durante la presentación de su nuevo proyecto televisivo, The Floor, este lunes, 31 de marzo, Chenoa ha sido abordada por la prensa y lo cierto es que no ha esquivado la pregunta sobre el supuesto affaire entre Lolita y Manu. Lejos de mostrarse sorprendida o incómoda, la artista argentina ha respondido con absoluta naturalidad: «A mí no me sorprende. Me lo acaban de contar pero no sabía nada de esto. Me parece todo tan normal…Mañana se lo voy a preguntar», ha dicho haciendo gala de su espontaneidad y humor.

Chenoa en la presentación de su nuevo programa. (Foto: Gtres)

La historia que ha desatado esta polémica, sea como fuere, se remonta a hace más de dos décadas. Según revelaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en su pódcast Mamarazzis, Manu Tenorio habría comentado en una reunión con amigos que había tenido un «algo» con Lolita Flores poco después de su salida de Operación Triunfo. Sin embargo, ambos artistas han desmentido de manera rotunda cualquier implicación amorosa entre ellos. En el programa TardeAR, en Telecinco, Manu Tenorio expresó su sorpresa y desacuerdo con la difusión de esta historia: «Después de 24 o 25 años que saquen esta mentira… En absoluto me lié con ella», dijo. Por su parte, Lolita Flores, con su característico sentido del humor, respondió en Y ahora Sonsoles: «Eso es mentira, hicimos una canción. Me une mucho cariño, hemos sido vecinos en La Moraleja. Ni hemos tenido nada ni lo vamos a tener».

Esta no es la primera vez en los últimos tiempos, que Lolita ha tenido que salir al paso de rumores sobre su vida personal. Hace escasas semanas, la artista decidió hablar abiertamente sobre su relación con Juan y Medio, desmintiendo cualquier tipo de romance entre ellos.

Chenoa da el salto a TVE: su nuevo proyecto

​Chenoa ha ampliado su trayectoria en la televisión española al asumir la conducción de The Floor, un nuevo concurso emitido en el horario estelar de La 1 de RTVE. Este formato internacional, originario de los Países Bajos y adaptado en múltiples países, enfrenta a 100 concursantes en un tablero gigante dividido en casillas temáticas. Cada participante debe desafiar a sus vecinos en duelos de preguntas rápidas de 45 segundos, con el objetivo de dominar el mayor número de casillas y avanzar hacia un premio final de 100.000 euros. ​

Este nuevo proyecto marca el regreso de Chenoa a RTVE, la cadena donde inició su carrera en 2001 como concursante de la primera edición de Operación Triunfo. Desde entonces, ha mantenido una relación cercana con la emisora, participando en programas como La noche D y presentando especiales de Nochevieja en 2021 y 2023. ​Además de su papel en The Floor, Chenoa continúa diversificando su carrera en la televisión. Recientemente, se anunció que será la presentadora de la nueva edición de Operación Triunfo 2025, que se emitirá en Prime Video, consolidando su posición como una figura versátil y querida en el panorama televisivo español.