Manu Tenorio y Lolita Flores se han pronunciado sobre los rumores de su supuesto affaire. El pasado miércoles 26 de marzo, las Mamarazzis (Laura Fa y Lorena Vázquez) desvelaron en su podcast que los cantantes habrían tenido un encuentro más allá de lo profesional. Hace más de dos décadas que los artistas trabajaron juntos en Una Rosa Y Un Bolero, una colaboración conjunta que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar. Tras salir a la luz la noticia sobre su relación, los protagonistas se han pronunciado para aclarar qué existió realmente entre ellos.

Manu Tenorio y Lolita zanjan los rumores de relación

Lorena Vázquez reveló en Mamarazzis por sorpresa que Manu y Lolita tuvieron un affaire hace más de dos décadas: «Los dos mantuvieron un affaire hace 24 años, justo antes de que el sevillano saltara a la fama». En concreto, la comunicadora explicó que el cantante andaluz fue quien comentó su acercamiento con la hija de Lola Flores a su entorno más cercano: «Muy poco tiempo después de haber salido de la academia de Operación Triunfo, una noche de verano en Madrid, resulta que Manu Tenorio cuenta en una cena a sus amigos que había tenido un quelque chose con Lolita». Además, Vázquez puntualizó que no sería alarmante ya que entonces ninguno de los dos tenía pareja: «Hay que decir que estaban solteros a ciencia cierta. Nos dijeron que después llegaron a grabar un single juntos. No sabemos si fue antes, después o durante».

Horas después de destaparse esta supuesta relación extra profesional, Manu Tenorio, que es un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida privada, se ha pronunciado al respecto en una conversación con TardeAR. «¿Pero cuándo he dicho yo eso? Después de 24 o 25 años que saquen ahora esa mentira que no es verdad…», ha contestado negando la mayor.

Lolita y Manu Tenorio. (FOTO: GTRES)

Por su parte, Lolita también se ha pronunciado al respecto. En primer lugar a través de Esmeralda Delgado, subdirectora del programa semanal vespertino de Telecinco. «Lolita me confirma que no ha tenido nada de nada con él nunca, y que lo que sí ha tenido es una amistad preciosa», ha zanjado.

No es la primera vez en los últimos meses que la hermana de Rosario Flores tiene que aclarar según que aspectos de su vida personal, pues hace unos meses abrió su corazón para contar su historia de amor con Juan y Medio. Es por ello que, al ser una información que según los protagonistas no es cierta, Lolita ha contactado también con el equipo de Y ahora Sonsoles. «Eso es mentira, hicimos una canción», comenzó diciendo. Además, aclaró que por supuesto que existe una bonita amistad entre ellos, pues en el pasado fueron vecinos: «Me une mucho cariño, hemos sido vecinos en La Moraleja. Ni hemos tenido nada ni lo vamos a tener».

Manu Tenorio junto a Silvia Casas. (FOTO: GTRES)

Esta noticia, tras destaparse, saltó a la opinión pública y, algunas personas del entorno de ambos se han pronunciado sobre ello. Una de ellas ha sido Gisela, ex compañera de Tenorio de la primera edición de Operación Triunfo que, tras ser preguntada en la presentación de Tu Cara Me Suena, ha respondido sorprendida: «Ni idea, absolutamente ni idea, si lo han tenido olé para ellos y si no también».