Silvia Casas, mujer de Manu Tenorio, confiesa estar atravesando "una crisis gorda" en su matrimonio

Manu Tenorio saltó a la fama en el año 2001 tras participar en la primer edición de Operación Triunfo. Desde entonces, más allá del desarrollo de su trayectoria musical, se conoce que lleva casado con Silvia Casas casi veinte años, con quien ha formado una familia de la que habitualmente habla orgulloso. Sin embargo, en los últimos tiempos, su nombre ha estado asociado a la polémica. Y es que, después de declararse víctima, junto a su mujer, de inquiokupas, en los últimos días varios rumores han señalado que su matrimonio no estaría atravesando un buen momento.

Por ahora, ni el artista ni su esposa se han pronunciado públicamente al respecto. Sin embargo, el matinal presentado por Susanna Griso en Antena 3 ha podido confirmar que Silvia Casas confesó en una fiesta, celebrada el pasado 22 de febrero, que estaban pasando «por una crisis muy gorda». Unas declaraciones que, la presentadora (íntima amiga de Silvia) en ningún momento ha desmentido. Además, de ser ciertas, encajarían a la perfección con sus últimos movimientos. Y es que en los actos más recientes a los que ha acudido el cantante, lo ha hecho sin la compañía de Casas. Una actitud que hasta ahora no era propia en ellos, ya que era habitual que acudieran juntos a los compromisos del intérprete.

Manu Tenorio en la presentación de el álbum ‘El Origen’. (Foto: Gtres)

La última vez que posaron juntos en un photocall fue el pasado mes de noviembre con motivo de la presentación de El Origen, el último disco que ha lanzado Tenorio al mercado. Fue precisamente allí, delante de los medios, donde desmintieron los rumores de crisis que ya empezaban a circular. Sin embargo, el paso de los meses no ha cesado las especulaciones, las cuales están más vivas que nunca.

Los mensajes de Manu Tenorio a mujeres casadas

A los rumores de crisis se suma la información aportada por Las Mamarazzis que volvió a situar a Manu Tenorio en el centro del huracán mediático. Y es que las mencionadas aseguraron a Espejo Público que utilizaba Instagram para ligar con otras famosas y mujeres casadas. «Iker Casillas no es el único que usa Instagram para ligar… Me sabe mal querido Manu Tenorio, hemos hablado con unas cuantas, no diremos cuantas… que te gusta entrar por Instagram con mensajitos un poco sugerentes a algunas compañeras del mundo del star system», comentaba Laura Fa.

Manu Tenorio y Silvia Casas en Madrid. (Foto: Gtres)

En ese momento, el espacio televisivo de Atresmedia quiso ponerse en contacto con Silvia Casas para preguntarle sobre esta información, pero esta prefirió no pronunciarse. «No tengo tiempo para contestar a eso, estoy reunida en mi trabajo, os doy un fuerte abrazo, en especial a Susanna», manifestó. ¿Habrán sido estos mensajes los causantes de esta supuesta crisis?