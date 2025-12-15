Lidia Bedman felicita a Kast con una imagen familiar y un dato inédito sobre su estancia en España

«Querido @joseantoniokast y querida Pía, felicitaciones por este importante triunfo en Chile. Para nosotros fue un honor y una gran alegría recibiros en casa. Gracias por vuestra amistad». Con estas palabras y una imagen inédita del presidente electo de Chile y su esposa junto a Santiago Abascal y su mujer ha querido Lidia Bedman felicitarle por su reciente triunfo. La mujer del líder de VOX ha compartido en sus redes sociales esta fotografía de una visita privada del mandatario chileno a nuestro país, en la que compartieron una jornada con Abascal y Bedman.

Tal como la propia Lidia ha escrito en su cuenta oficial, el matrimonio chileno les visitó en su casa y fue entonces cuando aprovecharon para realizar la fotografía. En la imagen aparecen José Antonio Kast y su esposa a la izquierda, mientras que Lidia Bedman y Santiago Abascal están en la parte derecha de la instantánea, realizada en el jardín de la residencia familiar del líder de VOX. Bedman viste un pantalón de color marrón, una camiseta negra y una chaqueta a tono. Los cuatro se muestran muy sonrientes, mirando de frente a cámara.

El matrimonio Kast en una visita a Madrid. (Foto: Redes sociales)

Junto a la fotografía, como ya hemos dicho, la mujer de Santiago Abascal ha querido escribir unas palabras en las que ha felicitado al chileno por su victoria electoral y ha aprovechado para darle las gracias tanto a Kast como a su esposa por su visita a Madrid y por su amistad. Un detalle que refleja la buena sintonía y los estrechos lazos entre ambas parejas, que van más allá de sus conexiones ideológicas.

La victoria de José Antonio Kast

José Antonio Kast se ha proclamado ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Hijo de una familia de inmigrantes alemanes, Kast ha conseguido más del 58% de los votos frente al 41% de la candidata Jannette Jara. En su primer discurso como presidente electo, Kast ha agradecido su victoria a Dios, a quien ha pedido templanza y sabiduría: «Nada sería posible si no tuviéramos a Dios. Y eso es algo que no podemos dejar de reconocer. Nada ocurre en la vida para los que somos de fe, que no sea en relación directa con Dios. Y ahí decir que para mí es un honor, una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido hoy día», dijo el nuevo presidente.

José Antonio Kast y su esposa en Chile. (Foto: Gtres)

Kast es el primer político abiertamente pinochetista en llegar al poder desde el retorno de la democracia a Chile en 1990. El mandatario ha recalcado su intención de ser el presidente de todos y ha anunciado un cambio real en Chile. Es más, ha instado a la oposición a un acuerdo nacional para mejorar el país, buscando consensos más allá de las diferencias políticas.

La vida personal de Kast

José Antonio Kast está casado desde 1991 con María Pía Adriasola Barroilhet. Su esposa, abogada de profesión, ha sido un gran apoyo a lo largo de los años en su carrera política y se espera que tenga un papel activo como primera dama, sobre todo, en cuestiones relacionadas con la familia y los valores conservadores. La pareja tiene nueve hijos, todos ya adultos y con perfiles profesionales muy diversos que van desde la política hasta la música.