Las lágrimas de Aitana en su última aparición en la Red: "Quien me conoce sabe lo que significa esto"

Aitana ha cumplido uno de sus sueños. Así lo ha anunciado ella misma en sus redes sociales tras publicar que ha tenido el privilegio de poder asistir al concierto de Adele celebrado en Munich (Alemania) el pasado 23 de agosto. «Hoy he visto a la segunda mujer de mi vida (después de mi madre, claro). Quien me conoce sabe lo que significa esto para mí», comenzaba a escribir.

La intérprete publicaba, en su perfil oficial de Instagram, junto a las palabras mencionadas, un carrusel de fotografías y vídeos del que posiblemente habrá sido uno de los conciertos más especiales de su vida. Tanto es así que, en el tercer video, tal y como ella misma escribía, se puede ver la emoción que sintió durante el show, ya que aparece envuelta en lágrimas y con los nervios flor de piel mientras escucha Chasing Pavements, uno de sus temas favoritos de la londinense.

«Estamos en el concierto (mira, los pelos de punta) de Adele, que va a empezar en nada. Nos hemos dado cuenta, no lo sabíamos, que por aquí va a pasar la Adele… Y estamos… Bueno, yo es que tengo ganas de llorar ahora mismo, literal», contaba en modo influencer durante los minutos previos al show. Para la ocasión, la intérprete de Vas a quedarte elegía un total denim look de dos piezas y edición limitada de la exclusiva firma Miu Miu Upcycled.

Como no podía ser de otra manera, su gran elenco de fans ha llenado el posts de comentarios muy positivos hacia la estampa que la ex concursante de Operación Triunfo ha decidido compartir públicamente: «Yo en tus conciertos soy tú viendo a Adele», «La Aitana fan es mi favorita», «Me muero de la emoción», «Aitana, hasta llorando estás bonita», «Qué bonito ver como los sueños se van cumpliendo poco a poco», «Qué envidia me das, te lo mereces un montón», «Tú significas lo mismo para mí que para ti Adele», escribían algunos de los internautas.

Aitana en el concierto de Adele. (Foto: Instagram)

Cabe recordar que Aitana nunca ha ocultado su fanatismo hacia Adele. Y es que la primera vez que cantó delante de una cámara, durante los casting de Operación Triunfo 2017, la catalana ya se atrevió a interpretar uno de los temas de la artista británica, concretamente Someone Like You. Además, durante su concurso, la joven se lanzó a versionar, en la gala 8, Chasing Pavements, el tema con el que no ha podido evitar emocionarse en el concierto de Munich.

A principios de 2023, la cantante concedió una entrevista a Glamour Mexico y confesó quienes eran algunos de sus referentes musicales entre los que, como no podía ser de otra manera, Adele se situaba en el primer puesto: «Empecé a cantar en casa con sus canciones», recordaba. A Adele le siguen otras cantantes como Sia, Rihanna o Beyoncé, las cuales ha revelado que son personas que «admirará toda su vida porque le parece maravilloso todo lo que hacen».