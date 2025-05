Labi Champion se pronuncia sobre el fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid: "Era el momento de Raúl"

Labi Champion nunca ha ocultado que es un fiel seguidor del F.C. Barcelona. Sin embargo, en una reciente entrevista concedida a LOOK, ha asegurado que sus mejores amistades siempre han surgido con los futbolistas del Real Madrid. Entre todas ellas, sin duda destaca la que mantiene con Xabi Alonso. Jugó en el club blanco del 2009 al 2014 y ahora, tras la salida de Ancelotti, ha sido fichado como entrenador de la primera división del equipo. Un movimiento aplaudido por muchos y situado en el punto de mira por otros. En el caso de Labi, se ha sincerado como nunca con este periódico sobre el nuevo reto profesional de su amigo y, al mismo tiempo que ha destacado que siente «un cariño especial por él» y que se alegra mucho por esta nueva oportunidad que acaba de empezar en su carrera, también ha señalado que no le parece del todo justo.

«Le deseo toda la suerte del mundo a Xabi. […] Estoy muy feliz porque haya ido al Madrid, pero lo mismo de feliz estaría si Florentino le hubiera dicho a Raúl González Blanco que le correspondía el primer equipo. […] Creo que lo más justo hubiera sido que el Real Madrid hubiera pensado en Raúl, por ser quien es en el Madrid y por lo que ha representado siempre. Y creo que es una injusticia. Y mira que estoy feliz de que haya venido Xabi Alonso. Pero creo que podría haber esperado un par de años, bajo mi punto de vista», sentenciaba. ¡Dale al play para verlo!

Las emotivas palabras de Labi Champion a Xabi Alonso en la red

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Labi Champion (@labichampion)

No obstante, para Labi la amistad va antes que todo y, a través de sus redes sociales, le quiso dedicar unas emotivas palabras a Xabi Alonso cuando se conoció su nuevo puesto como entrenador del club blanco. «Siempre me gusta desearles a mis amigos todo lo bueno. Me alegro mucho por ti, Xabi. Fuiste un gran jugador, eres una gran persona y eres un gran entrenador. Aunque soy del Barça, me alegro mucho por ti y tu familia de que seas el elegido por Florentino. Te espero este verano en Ibiza», escribía.