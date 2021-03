Una de las noticias que dejaba el pasado fin de semana era que Kiko Rivera valoraba hacerse una prueba de ADN para comprobar si era hijo de Paquirri o, por el contrario, lo es del doctor Cariñanos. Al parecer, el Dj se habría puesto en contacto con uno de los hijos del que fuera médico de Isabel Pantoja para juntos salir de dudas, según informaba el programa ‘Socialité’. Una posibilidad remota pero con la que se ha especulado desde hace muchísimos años y que el propio Kiko ha desbaratado hoy mismo.

Quien os ha dicho a vosotros que yo quiero hacerme una prueba de paternidad?

Porque yo no me voy hacer nada…

Así que….algo falla — KIKO RIVERA (@riverakiko) March 16, 2021

Y lo ha hecho de una manera muy contundente: «¿Quién os ha dicho a vosotros que yo quiero hacerme una prueba de paternidad? Porque yo no me voy a hacer nada. Así que, algo falla», ha publicado en su cuenta de Twitter.

Vengo de una saga de toreros y arte.

Tengo dos HERMANOS maravillosos y son mi familia.

No inventen no es necesario hacer más daño.

Soy RIVERA y a quien le pique que se arrasque 😊 — KIKO RIVERA (@riverakiko) March 16, 2021

Unos minutos después ha sacado pecho de su linaje: «Vengo de una saga de toreros y arte. Tengo dos HERMANOS maravillosos y son mi familia. No inventen, no es necesario hacer más daño. Soy RIVERA y a quien le pique que se rasque», ha escrito tajante Kiko, quien también escribía otro tuit poniendo «Fuck pantojistas».

Kiko Rivera empieza su tratamiento de desintoxicación

El hijo de Isabel Pantoja se ha levantado combativo y dispuesto a hacer frente a todos aquellos que dudan de que Francisco Rivera ‘Paquirri’ sea su padre. Esta semana también era la fijada para que el andaluz iniciara su terapia específica para superar de una vez por todas la adicción a las drogas que ha estado a punto de costarle caro y que ha amenazado con mandar su vida al traste. El sitio elegido era el centro donde trabaja Sofía Cristo, quien también venciese la batalla a las sustancias tóxicas. Aunque en un primer momento ha habido dudas sobre la presencia de Kiko en sus primeras sesiones, a raíz del silencio al respecto de Irene Rosales, ha sido la propia hija de Bárbara Rey quien ha confirmado que la ha comenzado.

Esta decisión se cocinó hace unos días, cuando Kiko y Sofía tuvieron una charla por el ‘Twitch’ de ‘En casa con Kiko’. Allí hablaron del triste denominador común que comparten, el consumo de drogas años atrás. El músico se sinceró con su amiga: «Sigo pasándolo mal, pero tengo recursos de sobra para aliviar ese sentimiento. Cuando llevas poco tiempo las ganas de consumir vienen con fuerza». Para el hijo de Paquirri está siendo devastador: «Tengo mucha ansiedad y como mucho. Tengo momentos y siento que gran parte de mí ya no es como era antes». Cristo le preguntó si todavía tenía ganas de consumir y Kiko contestó con vehemencia: «¡Muchas! Esto es un demonio».

Fue entonces cuando la joven le hizo jaque mate: Si recaes y tu cuerpo no lo aguanta, te puede dar una sobredosis, un paro… ¿qué le va a decir Irene [Rosales] a las niñas? Ponte en el peor cuadro… Te has salvado, no estás muerto, eres un ser de luz». Ahí se dio cuenta de que Sofía tenía razón»Yo no estoy mal, pero no vivo tranquilo. Vivo en una incertidumbre de la hostia y tengo que entretenerme yendo al estudio, con mis directos, mi mujer, mis hijos…». Y así es como ha logrado reaccionar y superar de una vez por todas su problema.