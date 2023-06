La polémica resaca de la boda de Kiko Matamoros y Marta López: «No quedó ni el papel higiénico»

«Se llevaron perfumes, clínex y arrasaron el baño. Allí no quedó ni el papel higiénico». Con estas contundentes y sorprendentes palabras define a este digital uno de los invitados a la boda de Kiko Matamoros y Marta López lo que sucedió en el banquete. Gran parte de los allí presentes vivieron un festival de júbilo, comida deliciosa, bebida de primera categoría y diversión a puñados. Sin embargo, lo impactante ha sido conocer que arrasaron con todo lo que veían a su alcance, tal y como se sincera en Look una persona que vio con sus propios ojos este hecho que, por inverosímil que parezca, fue tan real como la vida misma.

El enlace entre el polifacético colaborador de televisión y la influencer se llevó a cabo en la Basílica de San Miguel, en pleno centro de Madrid. Para la posterior celebración, los novios y sus 240 invitados se desplazaron hasta el Ritz, uno de los hoteles más lujosos de la capital. Fue allí donde la fiesta se alargó desde media tarde hasta bien entrada la madrugada. En torno a las 03 AM, un grueso de gente decidió dar por finalizada la boda, pero otros terminaron viendo salir el sol en la discoteca Oh my club, la misma donde se conocieron Kiko Matamoros y Marta López.

Una vez no quedaba ningún asistente en la sala del Ritz, el personal del hotel se quedó «ojiplático y cariacontecido con cómo habían arrasado con todo lo que había», esgrimen a este portal. Además, nos cuentan que «nunca antes en ninguna celebración en el hotel habían visto algo semejante». Sea como fuere, lo cierto es que es una narración impactante por parte de quien lo vio con sus propios ojos. Pero no la única.

Alejandra Rubio presenció lo ocurrido en la boda de Kiko Matamoros

Una versión que apuntala la información anterior la dio una de las invitadas: Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos y su madre no perdieron detalle de lo que sucedió en la boda de Kiko Matamoros. La joven lució un look de invitada de colores rojos, morados y negro de Hannibal Laguna, con mangas abullonadas y un pronunciado escote, que ha combinado con unos zapatos atados al tobillo de color gris.

Unas horas más tarde, comparecía en Fiesta para contar que presenció un robo en el banquete nupcial: «Yo te puedo decir que para mí pasó algo terrible y es que algunos invitados robaron los botes de perfume de los baños. Era una colonia un poco especial porque Marta colabora con una marca muy conocida de lujo que puso varias cosas en la celebración y se lo llevaron».

Más allá de robos y de dejar arrasado el Ritz, la boda de Kiko Matamoros y Marta López fue todo un éxito para los recién casados. En el mencionado Ritz también degustaron un menú Michelín al alcance de pocos: un gazpacho de cereza con carabinero; una lubina crujiente con duxelle de setas; un solomillo de ternera sobre mousse de patata. De postre, espuma de chocolate y café petit fours. Para regar el paladar, dos exquisitos vinos: José Pariente Cuveé especial y un Alonso del Yerro 2018, así como champagne Moët Chandon. De lo bueno, lo mejor.