Kiko Hernández declara la guerra a Melilla y anuncia el traslado de su empresa a Madrid

Tras varios días de polémica e incertidumbre, Kiko Hernández y su marido, Fran Antón, han decidido terminar con la huelga de hambre que estaban llevando a cabo como protesta por el cierre de El Cielo, su establecimiento gastronómico ubicado en Melilla. El local fue clausurado por la Policía Local tras detectarse una serie de irregularidades administrativas, una decisión que el matrimonio consideró injusta y desproporcionada. Como respuesta, ambos optaron por encadenarse a sus puertas para dar visibilidad a su situación y manifestarse en su contra. No obstante, como era de esperarse, ambos tuvieron que ser atendidos en varias ocasiones por el personal sanitario debido a la debilidad que iba experimentando su estado de salud. Finalmente, este sábado, han tomado la decisión de terminar con la huelga, aunque no ha sido la única determinación que han realizado en las últimas horas, ya que también han anunciado el traslado de su negocio a la capital.

Así lo ha publicado el ex colaborador de televisión en su perfil oficial de Instagram, donde ha comentado que «el nuevo Cielo Madrid será increíble». «Nos trasladamos a Madrid, ya que Melilla y su equipo de jóvenes gobernantes (84 años-90 años) no quieren a sus votantes ni les dan la alternativa de ocio. En Madrid El Cielo y en Melilla… ¿Se queda el infierno?», sentenciaba, dejando en un auténtico misterio la localización y la fecha de apertura del negocio en la capital.

Con la huelga de hambre, Kiko Hernández había dejado de lado sus compromisos profesionales, entre ellos, su rol como maestro de ceremonias de La casa de los gemelos. Es por ello por lo que, con el fin de la misma, el que fuera ex concursante de Gran Hermano ha señalado que retomará su agenda en breve y que el próximo martes, 16 de diciembre, estará al frente de «una gala llena de sorpresas» en el reality mencionado. «Vuelvo después de la trama Melilla que doy por finalizada (salvo que siga contando desde Madrid la corrupción de este Gobierno podrido y organización criminal», expresaba. Además, también ha desvelado que tiene entre manos un nuevo proyecto junto a Kiko Matamoros, su compañero de plató durante años, aunque lo cierto es que ha preferido no pronunciarse en exceso y crear un gran misterio al respecto. «¿Lo anunciamos ya o esperamos un poco?», escribía.

La postura del Gobierno de Melilla

En medio del revuelo mediático que ha ocasionado esta huelga de hambre, el Gobierno de Melilla decidió pronunciarse sobre el conflicto que se había creado entre la administración local y los empresarios involucrados (Kiko Hernández y Fran Antón). Y es que en una rueda de prensa, el consejero de Fomento, Miguel Marín, ha aclarado que el establecimiento carecía de licencia de apertura desde hace más de un año, tiempo durante el cual se habrían desarrollado actividades de celebraciones y eventos sin la autorización correspondiente. Así como también se habían realizado obras ilegales.

Por último, añadió que la administración había mostrado «mucha flexibilidad» y que incluso había emitido varios requerimientos para que se regularizara la situación, pero que no se hizo nada para solucionarlo y que se vieron obligados a intervenir.