La surrealista respuesta de Kiko Hernández al comunicado que explica el cierre de su local

Hace cuatro días salió a la luz un escándalo que afecta de forma directa a Kiko Hernández y a su marido, el actor Fran Antón. La pareja tiene un local en Melilla llamado El Cielo donde organizan eventos y fiestas, pero el Gobierno de la ciudad lo ha cerrado. El organismo pertinente ha emitido un comunicado en las últimas horas donde afirma que el establecimiento no tiene licencia y en consecuencia no puede abrir sus puertas al público. Kiko no se ha quedado callado y ha respondido a esta información, pero de una forma bastante surrealista.

El texto que ha publicado Kiko Hernández en su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores se titula: «El Cielo acredita su legalidad y respalda su actividad con documentación oficial». Sin embargo, no aporta ninguna imagen que demuestre que posee los permisos que le exigen. Durante todo este tiempo, el tertuliano ha presumido de tener «dos licencias», pero el Puerto de Melilla insiste en que eso no es así.

El comunidado de Kiko Hernández. (Foto: Instagram)

Hernández, a través del texto que ha compartido en sus redes, recalca: «Todos los documentos exigidos obran en poder de las administraciones correspondientes y han sido aportados conforme a la legislación vigente». También ha garantiza que la gestión de su local se basa en «la transparencia, el rigor administrativo y el respeto institucional», a pesar de que el Puerto de Melilla defiende todo lo contrario.

La versión del Puerto de Melilla

A través de un mensaje que han hecho llegar a todos los medios, el Puerto de Melilla sostiene que las autoridades se pusieron en contacto con Kiko Hernández en distintas ocasiones. Es más, afirman que llegaron a reunirse en persona dos veces, pero, supuestamente el colaborador habría hecho caso omiso al procedimiento que le explicaron. Si tenemos en cuenta este último punto, la versión de Kiko vuelve a perder sentido, pues él promete que la clausura de su local le ha pillado de sorpresa.

El comunicado del Puerto de Melilla. (Foto: X)

En estos momentos, el colaborador está ejerciendo de maestro de ceremonias en La casa de los gemelos 2, un programa que se emite en YouTube. Por ese motivo, se trasladó a Madrid y, según dice, fue entonces cuando aprovecharon para cerrar su establecimiento. El problema es que desde el puerto aseguran que, hace siete meses, mantuvieron una conversación con Kiko Hernández y Fran Antón para explicarles qué papeles necesitaban si querían seguir ejerciendo una actividad laboral en El Cielo.

Críticas a Fran Antón

Fran Antón encadenado a su local. (Foto: Instagram)

Una de las críticas que ha recibido Fran Antón es que no ha sido claro. El martes 9 de diciembre publicó un vídeo anunciando que se había puesto en huelga de hambre porque habían cerrado su negocio por motivos que desconocía, pero después dijo que no los podía contar. Algunos expertos en crónica social, como por ejemplo la periodista Laura Fa, creen que no pueden defender algo tan misterioso. Es decir, Laura, entre otros, no se atreve a dar la cara por un problema del cual no tiene todos los datos. Ahora sabemos que, una vez más, Fran habría sido del todo sincero.

Según el comunicado del Puerto de Melilla, en noviembre tuvieron una segunda reunión con Kiko Hernández para exponerle el tema. Pero, desde entonces, «no existe ninguna solicitud, ni de empresa ni de particular, para acceder a la concesión de los locales». En definitiva, nos encontramos ante un testimonio repleto de datos contradictorios que se han topado de frente con una versión oficial.