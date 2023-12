La emoción de Karlos Arguiñano al hablar de su mujer Luisi

Karlos Arguiñano, de 75 años, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión por su carisma y desparpajo a la hora de enseñar cómo se hacen algunas de sus deliciosas recetas. Este jueves, 14 de diciembre, el reconocido chef ha acudido al plató de Y ahora Sonsoles para presentar su nuevo reto profesional: su nuevo libro, que tiene como título Cocina de 10 con Karlos Arguiñano, en el que explica nuevos menús.

Karlos Arguiñano en ‘Y ahosa Sonsoles’ / Antena 3

Haciendo gala de su habitual naturalidad y espontaneidad ha hablado también sobre algunos aspectos de índole personal, como, por ejemplo, de su matrimonio con su mujer Luisi, a quien adora. En conversación con Sonsoles Ónega, sobre este aspecto de su vida, Arguiñano no ha podido evitar mostrar emoción al nombrar a su esposa.

Karlos Arguiñano en televisión / Antena 3

Karlos Arguiñano sobre Luisi

«Llevo 52 años casado, yo inventé el matrimonio”, ha comenzado diciendo en tono jocoso. Tras estas palabras, el formato ha puesto un vídeo con unas imágenes en las que su mujer Luisi habla para la cadena autonómica vasca sobre los inicios complicados de su relación. «El que la sigue la consigue», comentó entre risas. Después, Karlos comentaba que que «mi mujer es que es muy graciosa porque dice las cosas como son». Después, el cocinero ha querido contarle a la presentadora anécdotas de su día a día mientras están separados porque tiene que grabar los programas. «Hay días que la llamo por teléfono y le digo ‘¿qué tal estás?’ y me dice ‘estoy jugando a las cartas’. Y yo ‘vale, hasta mañana’. Le llamo al día siguiente y me dice ‘si me llamaste ayer’ y encima no cuelga el teléfono y le oigo decir :’mi marido qué pesado», ha confesado con mucho humor el invitado dejando patente la excelente relación que tiene con la madre de sus hijos. Por otro lado, Arguiñano ha querido explicar que tanto él como su mujer trabajan mucho para tener buena comunicación de pareja y que no se puede «por cualquier tontería mandar al carajo todo».

Estas declaraciones de Karlos Arguiñano llegan en un buen momento del matrimonio, ya que hace años con motivo de la pandemia del coronavirus, que comenzó en 2020, Luisi tuvo un importante bajón emocional. La mujer del cocinero tenía miedo de salir a la calle, estaba totalmente encerrada e incluso no querían ver a sus nietos por temor a un posible contagio. Afortunadamente, con el paso del tiempo, Luisi ha ido superando este miedo.

A su vez, la presentadora ha querido saber si Luisi está satisfecha al tener un cocinero de la talla de Karlos Arguiñano en su casa. «Sé las cosas que le gustan y sobre todo las que no le gustan», ha respondido el vasco.