Los momentos virales de Karina que la han convertido en favorita de ‘GHVIP 8’

«Yo empecé a trabajar siendo muy jovencita y conozco el éxito, pero también el declive», ha comentado Karina en Gran Hermano VIP. La artista va con la verdad por delante y su honestidad le ha abierto muchas puertas dentro del concurso, tanto es así que los expertos no descartan que consiga el premio final. Todavía quedan muchas semanas de programa, pero cada vez son más los que están pendiente de los pasos de la cantante. Karina alcanzó la fama a nivel internacional gracias a su paso por Eurovisión. Participó en 1971, año en el que el festival tuvo lugar en Dublin. La intérprete consiguió el segundo puesto y recibió muy buenas críticas.

Hubo espectadores que se extrañaron al ver a Karina en Gran Hermano, así que la concursante no ha tenido más remedio que contar la verdad. Es uno de los pesos más pesados de la edición y los directores del programa le han propuesto escribir la famosa «línea de la vida». Se trata de una sección que tiene mucha repercusión. Consiste en hacer un repaso de los sucesos más destacados y la cantante de Las flechas de amor cumplió con las expectativas. Fue completamente sincera y explicó por qué estaba en GH VIP 8.

Karina haciendo la curva de la vida de ‘GH VIP’ / Telecinco

La exparticipante de Eurovisión aclaró que aceptó la oferta de Telecinco por su nieta. «Está un poco mala, pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Yo por ese motivo estoy aquí, para que mi hija pueda buscar a médicos mejores». La niña, de solo dos años, tiene una «enfermedad grave y rara». Azahara Díaz, hija de Karina, ha explicado qué le pasa a su pequeña. «Como reveló ayer mi madre, mi hija fue diagnosticada cuando sólo tenía un mes y 23 días de vida», explica en un comunicado.

Karina reconoce que «no tiene fuerzas»

Azahara Díaz ha desvelado cómo está siendo la lucha contra la enfermedad de su hija. «Hemos pasado mucho tiempo en hospitales. Actualmente está controlada y lleva una vida de lo más normal posible, pero por su enfermedad necesita cuidados permanentes las 24 horas». Karina ha hecho un esfuerzo por ella, pues ya tiene 76 años y su actividad física no es la misma que la de sus compañeros. Precisamente ese ha sido otro de los momentos más tiernos de la edición.

Karina en ‘GH VIP’ / Telecinco

Los concursantes de Gran Hermano VIP siempre tienen conflictos por el reparto de tareas. Unos se acusan a otros de ser poco solidarios y la audiencia tiene en cuenta qué papel desempeña cada aspirante al premio. Por eso Karina ha acudido al confesionario para grabar un vídeo y dar explicaciones. «Si me veis parada o durmiendo no es que sea vaga, es que no tengo fuerzas», le dijo al famoso Súper. Muchos usuarios de la red social X se lanzaron a la citada plataforma para apoyarla y aplaudir estas declaraciones.

El famoso exmarido de Karina

El exmarido de Karina en ‘GH VIP’ / Telecinco

Los fans de Karina, que son muchos, conocen su vida a la perfección, pero también hay gente, sobre todo el público joven, que le perdió la pista hace un tiempo. Por eso algunos no recordaban que estuvo casada con Carlos Díaz, un actor muy famoso gracias a su participación en series tan emblemáticas como Yo soy Bea o La que se avecina. A pesar del reparo que tienen todos los actores por relacionarse con los concursos de Telecinco, carlos ha hecho una excepción y acudido al plató de Gran Hermano VIP para dar la cara por su exmujer.

Estuvieron casados entre 1981 y 1987 y fruto de esta relación nació su Azahara, la hija de Karina que tiene una niña enferma. Carlos, consciente de la preocupación que se ha generado tras salir a la luz esta información, ha aclarado que su nieta «actualmente, está controlada y lleva una vida de lo más normal posible». La unión y el amor que ha demostrado por la concursante es otro de los motivos que le acercan al gran premio final. Eso sí, todavía queda mucho concurso y ahora me queda lo realmente complicado: mantener el éxito que ha conseguido.