Julianne Moore, enamorada de unos conocidos grandes almacenes de nuestro país: "Son lo mejor de España"

Richard Gere no es el único actor estadounidense que ha mostrado en más de una ocasión su pasión hacia España y sus costumbres. Julianne Moore, una de las intérpretes más reconocidas de Hollywood, también se ha definido delante de las cámaras como toda «una enamorada de España». Y más ahora que acaba de pasar una larga temporada viviendo en el barrio madrileño de Salamanca con motivo del rodaje de la última película en la que ha participado: La habitación de al lado. Más de una vez, la actriz ha hablado de todo lo que le gusta de nuestro país, pero, sin duda, lo que más destaca es su fascinación por uno de los grandes almacenes más conocidos a nivel nacional.

En una reciente entrevista, Julianne reveló que uno de sus lugares favoritos de la capital era El Corte Inglés, pero en especial, su planta de alimentación. Contaba que iba todos los días mientras estuvo rodando la película anteriormente mencionada y que, cuando vino su marido a visitarla, lo primero que hizo fue enseñarle «el mejor supermercado del mundo».

Julianne Moore en un evento en Nueva York. (Foto: Gtres)

Además de estas declaraciones recogidas por la revista Vogue, Moore ha vuelto a sincerarse por su amor hacia los grandes almacenes mencionados durante su visita al programa estadounidense Watch What Happens Live with Andy Cohen. Durante la emisión, la actriz desveló el motivo por el que esta tienda le había dejado fascinada: «He hablado públicamente de El Corte Inglés en Madrid porque es el mejor supermercado del mundo. Tiene de todo. Tiene pastelería, flores, pescadería, comida congelada… Es muy bonito. Además, es enorme, tiene muchos departamentos donde puedes hacer de todo», explicaba. El presentador, utilizando su característico tono de humor, añadía que, además, había chicos muy guapos en Madrid, algo que enseguida corroboró Julianne.

Que Julianne Moore no ha superado El Corte Inglés, me meo pic.twitter.com/7kzppCscIA — Snow 🏳️‍🌈🇮🇨 (@SnowFey) December 17, 2024

Como no podía ser de otra manera, las redes se han revolucionado con las palabras de Moore, ya que hay muchos usuarios que han confesado tener la misma opinión que la actriz: «Yo soy fan de El Corte Inglés», «Son los mejores centros comerciales de Madrid», «Deberían darle una tarjeta platino ilimitada y contratarla para el anuncio navideño», «Es que dice la verdad, los supermercados El Corte Inglés es lo mejor del mundo», escribían algunos usuarios de la red social ‘X’.

Julianne Moore, nominada a los Premios Goya

Además de conocer lo que ella misma considera «los mejores supermercados del mundo», gracias a su estancia en Madrid y su trabajo en la película La habitación de al lado, Julianne Moore también ha sido nominada a los Premios Goya como la Mejor actriz protagonista. En dicha categoría, también están nominadas Emma Vilarasau por Casa en llamas, Tilda Swinton por La habitación de al lado, Carolina Yuste por La infiltrada y Patricia López Aranaiz por Los destellos. No será hasta el próximo 8 de febrero cuando se sepa el nombre de la ganadora de la estatuilla.