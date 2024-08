Julián Muñoz, ingresado de nuevo en el hospital: "Tiene miedo"

El estado de salud de Julián Muñoz vuelve a estar en el punto de mira. El ex alcalde de Marbella ha sido de nuevo ingresado en el Hospital Universitario Costa del Sol de la localidad tras haber empeorado su salud, según han confirmado en la tarde de este martes, 6 de agosto, en el programa TardeAR, en Telecinco. En concreto, habría sido hace cinco días cuando Julián Muñoz ingresó en el centro médico después de casi dos meses sin noticias sobre su situación. Julián Muñoz, cabe destacar, se encuentra en una situación delicada desde principios de año a causa de la grave enfermedad que padece y que le mantuvo ingresado varios días en el hospital en el mes de julio.

«Está en una situación complicada. Lo veo como una persona mayor que está en esa situación con esa enfermedad, pero que quiere tirar para adelante y nosotros con él. Yo hablo con él a diario y me comenta cómo se encuentra y cómo se siente. Tiene miedo pero está contento porque estamos todos con él. Al pie de cañón», ha reconocido un familiar de Julián Muñoz al citado programa. Unas palabras muy en consonancia a las pronunciadas hace escasos días -cuando todavía no había trascendido este nuevo ingreso del ex edil-, por Rappel, quien mantiene una relación muy cercana a Julián Muñoz y a Mayte Zaldívar. «Está muy malito y poquito a poquito está acabando», dijo.

Julián Muñoz, en Marbella. (Foto: Gtres)

Fue el pasado mes de abril cuando Julián Muñoz confesó a los medios de comunicación haber sido diagnosticado de cáncer. Aunque el que fuera pareja sentimental de Isabel Pantoja no quiso ahondar en demasiados detalles, sí desveló en qué punto se encontraba su enfermedad. «Tengo un cáncer galopante», fueron sus palabras. Y prueba de ello es el aspecto visiblemente desmejorado y con aparente dificultad para moverse, que Julián Muñoz ha mostrado en sus últimas apariciones en público.

Mayte Zaldivar, el máximo apoyo de Julián Muñoz