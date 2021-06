Julia Otero regresa a la radio por sorpresa

Julia Otero prometió cuando anunció su retirada de los micrófonos que volvería a su programa en Onda Cero siempre que pudiera. Este lunes por fin ha tenido lugar ese momento. La periodista catalana ha regresado al trabajo, aunque solo de manera temporal ya que ha sido para sustituir a su compañera, Carmen Juan, quien se está ocupando del espacio durante su baja. Una vuelta al trabajo en la que la catalana ha demostrado que no ha perdido ni la forma ni su talento radiofónico, pues a pesar de que han pasado cuatro meses de su marcha ha dado la sensación de que no fuera así, a pesar de que el comienzo haya estado un poco insegura.

Como solo era algo temporal, lo primero que ha dicho Julia era que acudía como «la sustituta de Carmen Juan» porque la actual «comandante en jefe» tenía una emergencia familiar. «A ver cómo sale esto. Cuatro meses después, cuatro horas enteras de radio. Espero que sea como lo de ir en bicicleta o la lista de los reyes godos», ha comentado con sentido del humor, reconociendo que hace tiempo se olvidó de los nombres de los antiguos monarcas.

«Pero puesto a pedalear, es lo que tienen los enfermos, que somos unos consentidos, me voy a dar el gustazo de empezar con una declaración de amor», ha seguido, dedicando una bonita canción a los que la han apoyado y los que la han escuchado, que no han sido pocos. A través de las redes sociales muchos oyentes del programa han mostrado su sorpresa al escuchar de nuevo la voz de Julia. «¡Que viva la suplente! ¡Me ha dado un vuelco el corazón al escuchar tu saludo, Julia!», ha escrito uno de ellos. Otro oyente añadía un bonito piropo: «¡Está claro que la radio te necesita, pero tu necesitas la radio! Escúchate como empezaste y como te vas viniendo arriba a medida que avanza el programa. ¡Contenta de oírte!».

La periodista también ha hablado sobre el cáncer que sufre, mandando un mensaje de optimismo a otras personas que están pasando por algo similar. «Soy una privilegiada. Ya me gustaría a mí que las miles y miles de persona que están pasando por lo mismo tuvieran mi misma suerte. He aprendido, estoy aprendiendo mucho, incluso a no tener miedo a demostrar sentimientos».

Si bien ya había vuelto en otras ocasiones al programa, lo había hecho de forma puntual, no para volver a dirigirlo, de ahí que haya sido tan especial. El pasado 6 de mayo fue la última vez que intervino, durante una llamada en la que piropeó a sus compañeros, desvelando que ahora era una fiel oyente: «Si yo no tuviera nada que ver con este programa de radio sería, sin duda, el programa de radio que oiría todas las tardes».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julia Otero (@otero_julia)

Días después, regresaba a su cuenta de Instagram para contar cómo continúa el tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo: «Mi oncólogo me manda a paseo y soy obediente 😇. Cada día 6, 7 u 8 kms. Así se estimula la producción de unos seres muy simpáticos llamados neutrófilos», contaba, desvelando a través de los hashtag ‘Me estoy haciendo un master’ y ‘ Curando y aprendiendo’ que está aprendiendo algunas cosas sobre medicina.