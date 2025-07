Josep María Mainat llora la pérdida de Toni Cruz en su tanatorio: "Era mi hermano"

Toni Cruz, uno de los productores de televisión más reconocidos de nuestro país, ha fallecido el pasado viernes 11 de julio. El creador de formatos míticos como Tú sí que vales ha dejado un gran vacío, especialmente a sus seres queridos, entre los que destaca Josep María Mainat, compañero de profesión del difunto y fiel amigo. A la salida del velatorio al que ha acudido acompañado por uno de sus hijos, ha atendido a los medios de comunicación. El de Canet de Mar ha descrito a Toni como su «hermano». «Es una pérdida irreparable», ha lamentado visiblemente afectado. «Es algo terrible, llevábamos 60 años de trayectoria juntos», ha recordado muy triste.

Cabe destacar que ambos creadores, además de contribuir al mundo de pequeña pantalla con exitosos programas recordados por todos como Crónicas marcianas, fueron grandes representantes de la cultura humorística de España. Junto a Miquel Àngel Pasqual, Mainat y Cruz fundaron el grupo musical La Trinca. Gracias a esta creación, los tres recorrieron numerosas ciudades españolas con sus contenidos basados en la crítica social y la política tratada desde la parodia y el humor con atrevidas y disparatadas puestas en escena. En un principio, generaban temas en catalán, pero a medida que se fueron haciendo famosos, fueron ampliando sus horizontes con melodías traducidas al castellano.

Josep María Mainat y uno de sus hijos en el velatorio de Toni Cruz. (Foto: Gtres)

Otras personas que se han despedido de Toni Cruz

Hasta el tanatorio donde se velan los restos mortales de Cruz se han trasladado también otros rostros conocidos del panorama televisivo que han querido darle un último adiós. Algunos de los asistentes han sido la presentadora Noemí Galera acompañada de su esposo Arnau Vilà o el periodista radiofónico y tertuliano Xavier Sardá. Los dos mantenían una estrecha relación tanto laboral como personal con el difunto y han arropado a la familia en estos duros momentos.

Xavier Sardá en el velatorio de Toni Cruz. (Foto: Gtres)

Noemí Galera accediendo al tanatorio de Toni Cruz. (Foto: Gtres)

Muchos otros, que no han podido estar presentes en las instalaciones del Sancho de Ávila de Barcelona, también han rememorado a Toni Cruz a través de redes sociales. Por su papel de promotor de Operación Triunfo, David Bisbal, Chenoa o Gisela han sido algunos de los que le han dedicado unas palabras en sus perfiles.

El almeriense no daba crédito a la noticia y así lo reflejó en su publicación. «Todavía no me puedo creer que te hayas ido», ha comenzado escribiendo. «Espero que hayas podido ver a Juan Ramon Mainat —hermano de Josep María— y a Alex», ha continuado haciendo un recordatorio a Casademunt, su compañero de edición fallecido en un accidente de tráfico hace unos años. «Me quedo con lo más valioso: tu cariño desde el principio, tu confianza cuando todo empezaba y sobre todo los consejos que me diste detrás de las cámaras, en silencio, con generosidad», ha apuntado. Para finalizar su particular homenaje, el intérprete de Ave María ha reflejado su deseo de «volver a encontrarse» con él algún día.

Comunicado de despedida de David Bisbal. (Foto: Instagram)

Tal y como ha anunciado Paloma Barrientos en el programa Fiesta de Telecinco, mañana se celebrará el funeral por su eterno descanso. Una cita a la que se espera que vayan personalidades de diversos ámbitos de la sociedad en los que Toni Cruz ha sido protagonista o colaborador.