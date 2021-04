José Sacristán fue el primer invitado de la última semana de abril de ‘El Hormiguero’. El veterano actor se sentó con Pablo Motos para presentar su nuevo trabajo, la obra ‘Señora de rojo sobre fondo gris’ con la que estará en el Teatro Bellas Artes a partir del próximo 5 de mayo. Y lo hizo horas después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y con ganas de responder a los negacionistas.

«Estoy encantado de la vida. Quisiera hacer hincapié en que la gente se vacune», ha dicho nada más comenzar la entrevista. «No hacer caso a tanto negacionista porque, como decía Albert Camus, la necedad mata y, efectivamente, los tontos matan. Y el tonto negacionista mata, no quepa ninguna duda», afirmaba dejando clara su postura.

«Esto es una realidad terrible que hay que enfrentar desde la razón y el sentido común. Hay que vacunarse, hay que protegerse», reivindicaba. «Hay que vacunarse, hay que protegerse y hay que, en la medida de lo posible, observar todas y cada una de las medidas que nos indican los responsables de Sanidad», añadía.

Su charla con el presentador valenciano también estuvo cargada de crítica a los partidos políticos: «Hay uno que anuncia en su programa que va a eliminar el toque de queda. ¡Pero qué coño es esto!, porque lo del toque de queda no es un capricho. Y porque tampoco se puede eliminar un toque de queda así como así. Es una medida de protección y hay que protegerse».

Y reiteraba su discurso haciendo alusión a los ocurrido en otros países del mundo: «Las imágenes de India, de Brasil…la evidencia es tal, vuelvo a decir, que no hagamos caso del necio negacionista porque mata». Pero además de animar a vacunarse, también animó a acudir a las urnas el próximo 4 de mayo.

En unas semanas en las que no se ha hecho más que hablar de la reaparición de Miguel Bosé en la televisión española, José Sacristán ha puesto el contrapunto a lo que el cantante dijo durante su entrevista con Jordi Évole. Una conversación que, como era de esperar, no ha pasado inadvertida para nadie y no solo por lo que contó en la segunda parte de su charla con el comunicador, sino por sus últimas críticas contra el programa, argumentando que lo que se ha visto ha sido una «manipulación».

El cantante reiteró que es negacionista, que no cree en lo que se está viviendo agarrándose a las teorías de la conspiración y además, se jactaba de estar orgulloso de su postura, explicando que ni usa mascarilla ni lleva a cabo la higiene de manos recomendada con gel hidroalcohólico.

Pero el intérprete de ‘Amante Bandido’ no ha sido el único que ha alzado la voz en contra de lo que está ocurriendo, la actriz Victoria Abril también se mostró combativa hace unos meses cuando, hablaba del COVID como «coronacirco», explicando además que había huido de Francia cansada de las medidas restrictivas del país donde reside desde hace años. Sus declaraciones generaron la misma polémica que las de Bosé, pero ella pidió perdón aprovechando la entrega de los Premios Feroz donde acudió sin llevar mascarilla.