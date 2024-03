José María Gil Silgado, de 62 años, ha reaparecido este miércoles 20 de marzo, en el marco del 30 aniversario de Los Alpresa. Cita que ha tenido lugar en Sevilla, su ciudad natal. Pese a que ha relegado su esfera personal a un segundo plano, sobre todo, teniendo en cuenta sus antecedentes judiciales, quiso atender a los medios de comunicación allí presentes. Con discreción respondió algunas de las preguntas. Sobre el evento indicó que «hace muchos años que somos amigos (hace referencia al grupo musical) y me han animado».

José María Gil Salgado, en una imagen de archivo. / Gtres

Sin embargo, confesó que no tenía muchas ganas de acudir ni de salir de casa, pero que por ellos «lo he hecho y con mucho gusto». Sobre su actual estado de salud también dio algunos detalles. El empresario se encuentra «regular» y pasa más tiempo «en el hospital que en casa, pero mucho mejor que donde estaba, evidentemente. Vamos a disfrutar un poquito de la noche».

La delicada situación de José María Gil Silgado

Antes de entrar en prisión, José María Gil Salgado se mostraba firme en que no había hecho ningún mal. Después de pasar tres años y tres meses en la cárcel, su forma de entender la vida ha cambiado. De ser un personaje de la crónica social de nuestro país muy perseguido mientras estuvo al lado de María Jesús Ruiz a su caída a los infiernos al ser acusado de un delito de alzamiento de bienes. Sin embargo, su estancia entre rejas terminó antes de lo previsto. Y no es que cumpliera condena y estuviera listo para la reinserción social, sino más bien que ha recuperado la libertad por tener una enfermedad incurable.

Gil Salgado y María Jesús Ruiz, en imagen de archivo. / Gtres.

El andaluz ha pasado durante estos más de tres años por tres centros penitenciarios diferentes. Conoce el de Albolote, el de Mairena de Alcor y el de Huelva. Pero de esta etapa destaca su estancia intermitente porque ha tenido que visitar, en varias ocasiones, el hospital, aquejado de diversas dolencias. Sus ingresos en clínicas ha sido una tónica habitual, como así sucedió cuando salió por última vez para pasar unas semanas bajo cuidados profesionales en el Hospital Infanta Elena de Huelva, por un dolor fuerte en el pecho. Ahora vive junto a su hermana Cinti, que le ha prestado cobijo mientras recupera su vida y trata de recomponerse de su experiencia penitenciaria.

José María Gil Salgado, en un juicio que tuvo en Andújar en 2020. / Gtres

«No queda otra. De salud estoy regular, visitando hospitales y consultas médicas, saliendo adelante como puedo. Aparte de los problemas de corazón, que tengo colocados dos stent y he sufrido dos infartos, me descubrieron un cáncer de colon, del que me operaron, y parece que está paralizado», indicó Gil Salgado a La Razón hace poco más de un mes.

Su estancia en prisión

El camino no ha sido fácil para él, tal y como aseguró al citado medio. Sobre cómo fue estar encerrado contó que fue una experiencia muy dura. «Ten en cuenta que, aparte de estar encarcelado, me vinieron todos los problemas de salud. Era un desasosiego continuo. Y, además, estuve cuarenta y cinco días ingresado en un hospital tras la intervención del cáncer de colon… Es que me dijeron que me quedaban menos de cuarenta y ocho horas de vida. Imagínese que tragedia. Fue desesperante. De hecho, se publicó que me había muerto. Menudo susto para mis hijos. Me han dado la libertad por un artículo, el 104.4, que se refiere a presos con enfermedades graves e incurables…», explicó. Ahora, tras lo vivido en estos últimos años, José Luis Gil Salgado tiene un objetivo: centrarse en su familia y recuperar su salud.