José María Almoguera y María Sánchez presumen de amor en el estreno de ‘Punto Nemo’

José María Almoguera y María Sánchez, conocida como María La Jerezana, han vuelto a acaparar la atención mediática al asistir juntos al estreno de la serie Punto Nemo en Madrid. La pareja, que se conoció durante su participación en GH Dúo, ha demostrado una vez más la solidez de su relación, mostrándose cómplices y cariñosos en el evento. José María y María han posado juntos en el photocall previo al evento, atendiendo a las cámaras y compartiendo detalles sobre su relación actual. Ambos han expresado que están viviendo un momento de mucha felicidad, aunque destacan que «las cosas de palacio van despacio».

La pareja ha mencionado sus planes relacionados con el mundo del motociclismo, una pasión que comparten y que ha fortalecido aún más su vínculo. Asimismo, se ha pronunciado sobre la participación de Terelu Campos, tía de José María, en Supervivientes 2025. El hijo de Carmen Borrego ha asegurado que aunque Terelu permanece aislada, ha notado su bronceado y cambio físico tras su paso por la isla. «XXX», han sido sus palabras. Terelu Campos, cabe destacar, decidió abandonar el concurso el pasado domingo, 23 de marzo, la tercera gala de Supervivientes. Conexión Honduras, presentada por Sandra Barneda y Laura Madrueño. Lo hizo apenas 18 días después de aterrizar en Honduras, con un mensaje muy claro. «He cumplido mi tiempo. Estoy segura», dijo.

José María Almoguera y María ‘La Jerezana’ en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Respecto a Paola Olmedo, ex de José María, el colaborador de televisión ha comentado que ambos mantienen una relación cordial, si bien ha prefirido no profundizar más en el tema. ​José María Almoguera y Paola Olmedo contrajeron matrimonio en agosto de 2022. En junio de 2023, dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Marc. Sin embargo, en marzo de 2024, apenas nueve meses después del nacimiento del bebé, la pareja anunció su separación, atribuyendo la ruptura a un desgaste en la relación. José María mencionó que no se sentía bien y que, a pesar de sus esfuerzos, no lograron superar las dificultades. Por su parte, Paola, que recientemente se ha sometido a una operación maxilofacial, ha compartido que la decisión de separarse fue difícil, pero necesaria para el bienestar de ambos y de su hijo.

José María Almoguera y María ‘La Jerezana’ en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)​

Punto Nemo se estrena el 28 de marzo en Prime Video

A la premiere de Punto Nemo, dirigida por Denis Rovira y que se estrena el próximo 28 de marzo en Prime Video, también han acudido otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país y profesionales de la industria. Destacan aquí Alba Flores y Óscar Jaenada, protagonistas de la ficción; Najwa Nimri; Michelle Calvó; Margarida Corceiro, quien ha sorprendido luciendo un corsé de paneles denim de Jean-Paul Gaultier, combinado con un pantalón de traje y gargantilla de cristales Swarovski; Maxi Iglesias o Eduardo Navarrete, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prime Video España (@primevideoes)

La trama de Punto Nemo, en propias palabras de la plataforma antes citada, sigue a una expedición oceanográfica compuesta por científicos y miembros de la Armada Española a bordo del buque Pentonkontors. Su misión es investigar y concienciar sobre los problemas ambientales de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur. Sin embargo, una fuerte tormenta desvía su rumbo, llevándolos a una isla remota previamente habitada por militares rusos. Este lugar, conocido como Punto Nemo, es el punto más alejado de cualquier zona habitada en la Tierra. Allí, los protagonistas deberán emplear todas sus habilidades para sobrevivir y desentrañar los misterios y peligros que la isla oculta.