Desde que comenzara su andadura televisiva, son muy pocas las veces que Jorge Javier Vázquez se ha mostrado vulnerable ante las cámaras. Y de ahí que, cuando lo hace, llame especialmente la atención de los medios de comunicación y los espectadores. Este lunes, el que fuera presentador de Sálvame no ha podido contener las lágrimas con una de sus últimas invitadas a su nuevo programa, El diario de Jorge. Se trata de Astra, una mujer transexual que está en pleno proceso de hormonación. Un camino muy complicado que comenzó con ella desvelando su orientación sexual.

«Sufrí una agresión por parte de cuatro chicos en un festival de Benidorm y de ahí lo enlace con una depresión heavy. Pasaron seis meses y dije a mis padres que iba a salir reforzada y que a partir de ahora me llamasen Astra (…) Pensé que si me iban a pegar una paliza, por qué no ser feliz», ha explicado. Unas palabras de las que han sido testigo, además del propio Jorge Javier, el hermano y padre de la joven, y su mejor amiga.

Jorge Javier Vázquez, en ‘El Diario de Jorge’. (Foto: Telecinco)

Los tres han sido el máximo apoyo de Astra desde que tomara la decisión, y han acudido al plato para darle las gracias por todo lo que están aprendiendo con ella y con la transición que está haciendo. Especialmente, su padre. «Yo transiciono contigo. Mi hija me ha dado lecciones que me han ayudado a crecer como persona. Quiero pedirte perdón por si he tenido algún comportamiento que no te ha gustado. Me has hecho crecer mucho como persona. Estaba estancado y tu transición me ha hecho tener un motivo por el que luchar y mantenerme a tu lado. Siempre te voy a apoyar y me encanta que cuando tengas problemas al primer teléfono que llames es el mío», le ha expresó con orgulloso a su hija.

Esta afirmación ha conmovido profundamente a Jorge, quien no ha dudado en ofrecerle un consejo a Astra mientras compartía cómo han cambiado las cosas a lo largo del tiempo en este ámbito. «Te voy a decir algo. Disfruta de la relación con tu padre porque eso es algo que a muchos nos han arrebatado. No poder tener esa relación tan sincera con nuestros padres… Mi madre, ahora sí. Eres muy afortunada. Y a toda la gente joven y a estas generaciones, valoradlo, no siempre ha sido así ni tan fácil. Contar con el apoyo de tu padre es algo muy importante», ha reconocido el natural de Badalona, mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos.

Jorge Javier Vázquez, en ‘El Diario de Jorge’. (Foto: Telecinco)

Jorge Javier Vázquez, cabe destacar, mantuvo una relación complicada con su padre antes de la muerte prematura de éste, por la orientación sexual del presentador. Así lo ha contado él mismo en más de una ocasión, públicamente. «Mi padre era muy estricto y severo. Conmigo fue muy duro, pero no le tengo rencor ni odio en absoluto. Me dio rabia que se muriera tan joven. No pude tener conversaciones con él, pero tampoco las eché de menos. La única obsesión de mi padre es que fuera a la universidad y lo consiguió. Yo era conocido por ser el marica del bloque. Mi padre era de esos que decía que prefería un hijo muerto antes que maricón, y eso lo tuve que escuchar varias veces en casa», contó en una entrevista a Bertín Osborne.