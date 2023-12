El programa que será una tabla de salvación para Jorge Javier Vázquez tras su sonado fracaso

La cancelación de Cuentos Chinos ha situado a Jorge Javier Vázquez en una situación bastante complicada, pero no es la primera vez que el presentador se enfrenta a un problema de estas características. Es cierto que durante un tiempo todos los programas que presentaban cosechaban datos de audiencia muy interesantes, aunque no siempre fue así y su pasado televisivo está viendo la luz poco a poco. Después de ofrecer su mejor versión en Sálvame, el comunicador empezó a trabajar en otros formatos y no siempre consiguió buenos resultados.

Afortunadamente hay un programa que se postula como su tabla de salvación: Supervivientes. Telecinco ha apostado por el concurso y ha dado una nueva oportunidad al catalán.

Jorge Javier Vázquez lleva vinculado más de dos décadas a La Fábrica de la Tele, productora de espacios tan destacados como Aquí hay tomate. El catalán estuvo un tiempo en un segundo plano después de tomar las riendas de este proyecto y todo hace pensar que ahora le va a pasar lo mismo. Telecinco apostó por él para conducir un programa innovador en lo que a horario se refiere. La cadena había abandonado la franja horaria en la que se emitía Cuentos Chinos porque estaba conquistada por El Hormiguero.

Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos chinos’ / Telecinco

Sin embargo los nuevos responsables de Mediaset, pensaron que podían hacer sombra a la competencia. El estreno de Cuentos Chinos solo registró un 9.4% de share, o lo que es lo mismo: 1.240.000 espectadores. Aunque pueda parecer sorprendente, estas cifras empeoraron en los episodios posteriores y Telecinco no quiere seguir intentándolo. Esa es la razón por la que ahora todo el mundo quiere saber si Jorge Javier Vázquez tiene otros fracasos en la cadena. La respuesta es afirmativa.

Eso sí, estos sonados fracasos no han sido suficientes para que Jorge Javier Vázquez tire la toalla. Telecinco le ha propuesto volver a presentar Supervivientes y él ha aceptado encantado.

Cámbiame Premium

Jorge Javier Vázquez en Cámbiame Premium / Telecinco

Jorge Javier Vázquez presentó en En 2015 Cámbiame Premium, un programa cuyo objetivo era sorprender a la audiencia. Tenía un estilo parecido al formato que convirtió a Isabel Gemio en una presentadora importante. Sin embargo, el catalán no logró convencer al público. El proyecto estaba previsto para realizar cuatro entregas y no continuó debido a los datos que cosechó. El presentador estuvo acompañado de los estilistas Cristina Rodríguez, Pelayo Díaz y Natalia Ferviú. Antes del estreno dio una entrevista en la que reconoció que estaba muy ilusionado.

«El programa va muy bien con la época en la que vivimos porque desprende emociones, sorpresas y sobre todo optimismo», declaró en el diario El Mundo en julio del citado año. «La vida de la gente que pase por el programa puede cambiar en todos los aspectos, no solo físicos y habrá tanto personajes anónimos como famosos». La idea era buena, pero no terminó de encajar.

GH Revolution

La buena reputación de Jorge Javier Vázquez en Telecinco llegó hasta tal punto que en la cadena decidieron apostar por él para sustituir a Mercedes Milá en Gran Hermano. Tal y como vaticinaron varios expertos en televisión, el fracaso no tardó en llegar y los datos de audiencia estuvieron muy lejos de lo que habían previsto. El comunicador reconoció parte de su error en 2018, aunque hizo varios matices.

Jorge Javier Vázquez en GH / Telecinco

«Cuando pienso en aquella época la recuerdo como una época muy complicada, pero para todas las televisiones, no solo para Gran hermano. Estoy convencido de que algo tuve que ver, pero no nos olvidemos de que el país no estaba para Grandes Hermanos. No es normal que un programa que acabó cerca del 20%, se desplomase de esa manera la siguiente edición», desveló en una entrevista que recoge Cadena SER.

Montealto, regreso a casa

Jorge Javier Vázquez en Montealto / Telecinco

El apoyo que Jorge Javier Vázquez mostró públicamente por Rocío Carrasco hizo que Telecinco confiase en él para presentar los programas especiales que protagonizó la hija de Rocío Jurado. Montealto, regreso a casa, era una de las grandes bazas que jugaba la cadena para atrapar la atención del gran público y lamentablemente la estrategia no obtuvo buenos resultados. Jorge Javier también se pronunció sobre este tema y prometió que los datos le daban igual porque lo que le importaba era que su amiga Rociíto pudiese explicarse con libertad.

«El viernes hacemos un especial sobre la Jurado y abrimos tres de las estancias de su casa de Montealto: el vestidor, el salón y la habitación principal. Perdemos contra Tu cara me suena, pero la verdad es que no me importa mucho. La edad me ha vuelto menos competitivo o más práctico», desveló antes de uno de sus episodios