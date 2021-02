La reacción de Jorge Javier Vázquez tras conocer a sus pretendientes

Durante toda la semana Jorge Javier Vázquez ha ido mostrando su ilusión por sentarse en el trono de ‘Mujeres y Hombre y Viceversa’, donde se ha convertido en el primer VIP gay en convertirse en tronista. Este sábado por fin ha llegado ese momento y el presentador ha visitado a Jesús Vázquez para conocer a los hombres que el espacio ha elegido para él. Si bien él llegaba con todas las ganas del mundo, lo cierto es que su ilusión se ha ido deshinchando según pasaban los minutos, hasta el punto de que el presentador del programa ha tenido que disculparse.

El primero de los candidatos era Alberto, quien pese a tener ganas de conocer a Jorge, ha terminado desvelando que tenía una relación que todavía no había cerrado. «Te prometo que esto es la primera vez que ha ocurrido. Nos ha engañado a todos», decía Vázquez a un incrédulo Jorge Javier, que solo atinaba a reprender al canario por su poca sinceridad, «qué cosa tan fea, ¿no? Un amigo mío de Canarias ya me había avisado y me había dicho que tuviera cuidado con este, pero estoy convencido de que ahora va a ir todo de puta madre. No podemos ir a peor».

Tras dejar el mal trago atrás, ha llegado el turno de David, de 44 años, quien no pareció gustarle mucho por las caras que ponía, el de ‘Sálvame’ se ha encontrado con Fran, de 32 años, al que ya conocía de antes por las redes sociales. Si bien parecía que la cosa podría fluir entre ellos, al final se ha quedado un poco tibio cuando Jorge le ha confesado que haya utilizado lo de ser pretendiente suyo como reclamo en las redes: «no me gusta que en tu perfil de Instagram hayas puesto ‘Pretendiente de Jorge Javier’. No soy un currículum».

Este no ha sido el único pero y es que también se ha conocido que Fran sigue viviendo con su marido, del que está separado, y aunque «cada uno tiene su propia habitación y hace su vida», como ha dicho, esto puede ser un problema.

El último invitado era Daniel, un sevillano de 27 años con el que Jorge Javier Vázquez sí que ha tenido mucho feeling. Es cierto que la conversación entre ambos no ha sido la más fluida del mundo y es que el joven estaba un poco nervioso, pero han llegado a planificar una futura cita: dando clases de patinaje.

Si algo ha quedado claro este viernes es que el presentador catalán tiene ganas de enamorarse y de disfrutar de la vida al lado de un buen compañero. Durante el programa ha contado que su última relación duró diez años, que lleva dos soltero y que ahora está más que listo para disfrutar de lo que ha definido como una primera juventud, pues cuando tenía 20 o 30 años no disfrutó todo lo que podría por miedos sobre su sexualidad y complicaciones familiares.

Con Daniel las cosas podrían funcionar, es cierto, pero el próximo 22 de febrero Jorge Javier conocerá a nuevos chicos que podrían convertirse en sus pretendientes. Cuando el grupo esté cerrado tendrá lugar la etapa más emocionante, la de las citas.