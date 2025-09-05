El nuevo rostro de Jorge Javier Vázquez no ha pasado desapercibido. El presentador, que ha regresado de sus lujosas vacaciones para estar al frente de Supervivientes, ha lucido una nueva imagen tras haber pasado por quirófano. El comunicador, que no quiere envejecer bajo ningún concepto, se ha inspirado para su cambio físico en un conocido político español para su operación estética. Aunque las redes sociales ya han sacado parecidos, lo cierto es que el de Badalona se ha inspirado en las cejas de Zapatero para su remodelación facial.

El parecido físico con su ídolo

Sabido es que Jorge Javier es un férreo defensor de la izquierda del espectro político. A pesar de que su forma de vivir nada tiene que ver con los valores socialistas, el catalán -que se definió como «el presentador de los rojos y de los maricones»- siempre ha defendido a capa y espada las decisiones del PSOE, el partido al que vota.

Jorge Javier Vázquez reaparece en ‘SV All Stars’ con un nuevo rostro. (Foto: Telecinco)

Su postura política, de la que ha hablado sin miramiento alguno públicamente -y sin considerar que parte de la audiencia de Telecinco también es votante de la derecha-, conquistó a Pedro Sánchez. De hecho, tal fue así que el Presidente del Gobierno quiso agradecérselo de cierta manera. En 2023, el jefe del Ejecutivo invitó al comunicador a que fuese el encargado de presentar Tierra firme, su segundo libro. En este evento, Sánchez y Vázquez demostraron la gran complicidad que existía entre ellos e incluso bromearon sobre su amistad.

Sin embargo, en los últimos meses, Vázquez ha sido muy crítico con el líder del PSOE -tras los escándalos de corrupción del partido-. «¿Cuántos controles han fallado en el PSOE? ¿Cuánto dinero han robado? ¿Qué han hecho con él? Pedro Sánchez llegó al gobierno prometiendo regeneración y ha fallado estrepitosamente escogiendo a cargos tan importantes como secretarios de organización», escribió en su blog de Lecturas.

Zapatero y Pedro Sánchez, los ídolos de Jorge Javier Vázquez. (FOTO: GTRES)

Esto ha supuesto que Jorge Javier se cambie de chaqueta. Sus constantes operaciones estéticas, demuestran que el presentador no está conforme con su físico y que cada vez tenga más complejos con los que quiere terminar. Aunque parece que todavía no ha encontrado el rostro con el que se sienta cómodo, lo cierto es que en esta ocasión parece haberse inspirado en José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del Gobierno, para la remodelación de su rostro.

Aunque se desconoce los tratamientos a los que se ha sometido en esta ocasión, sí que se puede apreciar que su piel está más tersa y, que por tanto, se podría haber inyectado bótox para rejuvenecer su rostro. Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido y es que, a priori, las cejas del presentador están más elevadas -por lo que podría haberse sometido a un lifting o haberse implantado hilos tensores-. Un rasgo muy característico de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que comparte ya mucho más que una ideología política.